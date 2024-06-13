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Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede otomobil sürücüsü T.A'nın öldüğünü tespit etti. T.A'nın cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

T.A'nın kullandığı 34 HKD 726 plakalı otomobil, Kayı Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 39 NL 023 plakalı tırla çarpıştı.

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