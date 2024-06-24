Çerkezköy’den Kapaklı’ya seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 34 EM 8794 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeritteki S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle iki araç da hurda haline geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkezköy’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların yakınları, kaza yerinde ve hastanelerde sinir krizleri geçirdi. Ağır yaralanan araç sürücüsü B.K.‘nın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nden Tekirdağ’a sevk edildiği öğrenildi. Hurdaya dönen araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.