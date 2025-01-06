Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 06 CTH 369 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje, ardından bir aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Kaza sonucu araç içinde bulunan sürücü H.K. ve yolcu H.B.Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç, kaza sonucu kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve Tredaş ekipleri de olası bir elektrik arızası ihtimaline karşı tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

Kazaya başka araç karışmadı

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu arada, kazanın tek taraflı gerçekleştiği ve başka bir aracın kazaya karışmadığı belirtildi.