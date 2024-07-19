TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen toprağa verildi.
Dikmen'in cenazesi Merkez Garaj Camii'ndeki cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Önerler Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Çorlu Kaymakamı Murat Eren, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kazım Kelle, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, Dikmen'nin meslektaşları ve arkadaşları katıldı.
Dün, İbrahim Dikmen idaresindeki 59 ABB 520 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde bir anda yola çıkan domuza çarpmıştı. Takla atan otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Begüm, Nazmiye ve Damla Dikmen yaralanmıştı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Begüm Dikmen (30) hayatını kaybetmişti.