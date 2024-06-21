Kurban Bayramı tatilini Trakya'nın turistik bölgelerinde geçiren tatilciler, dün başlayan evlerine dönüş yolculuğunu bugün de sürdürüyor.

Tekirdağ'da yoğunluk

9 günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren tatilciler, evlerine dönüş yolculuğuna devam ediyor. Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır olan Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ve kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Güvenlik önlemleri

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini belirtti.