İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir otomobil ve Kapaklı ilçesindeki bir adreste arama yaptı. Aramalarda, 2 bin 223 sentetik ecza, 1 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 lira ele geçirildi. 

Aydın’da 147 kişiye 293 bin TL ceza! Aydın’da 147 kişiye 293 bin TL ceza!

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Bu suç unsurlarına ilişkin olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin operasyonu sonucunda büyük miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi ve satış zincirine darbe vuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi