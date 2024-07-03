İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir otomobil ve Kapaklı ilçesindeki bir adreste arama yaptı. Aramalarda, 2 bin 223 sentetik ecza, 1 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 lira ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Bu suç unsurlarına ilişkin olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin operasyonu sonucunda büyük miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi ve satış zincirine darbe vuruldu.