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Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.

Belirlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 kilo 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 275 lira ele geçirildi.

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