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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda K.Ç. ve V.Ş. gözaltına alındı.

Bu kapsamda ekiplerin Aydoğdu Mahallesi'nde iki evde yaptıkları aramada 1340 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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