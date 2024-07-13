Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek söndürme çalışması başlattı. İlk etapta yaklaşık 500 dönüm alan yanarken geniş alanlara yayılan yangın dron ile havadan da görüntülendi.

İtfaiye personeli yaralandı

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde çıkan yangına onlarca itfaiye aracı müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında 1 itfaiye personeli yaralandı. Yaralanan itfaiye personeli için bölgeye 112 acil sağlık ekibi istendi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bin 500 dönümlük alanın kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.