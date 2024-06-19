SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Kurban Bayramı tatili sürecinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Tekkeköy ilçesinde yer alan ve geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan arkeolojik sit alanı "Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi"nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen, Tekkeköy Belediyesince hayata geçirilen "Gezi ve Yürüyüş Yolları ile Seyir Terasları Projesi", 2022'de tamamlandı.

Proje kapsamında dağın yamacında bulunan Tekkeköy Mağaraları'nı ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için doğaya uygun yürüyüş yolları, seyir terası, kameriye ile mesire yerleri yapıldı.

Bölgede hem mağaraları ziyaret etmek hem de piknik yapmak isteyenler hoşça vakit geçirme imkanı buluyor

İstanbul'dan Samsun'a gelen Cemre Açıkses, AA muhabirine, mağaraların ve piknik alanının güzelliğinden etkilendiklerini belirterek, "Mağaraları çok güzel buldum, özellikle yukarıya çıkıp manzarasını izlediğim zaman çok keyif aldım. Tarihi bir bölge olsa da yaşamın içine karışmış bir yer olmuş, insanlar burada piknik de yapabiliyor." dedi.

Altan Çelik de mağaraları çok beğendiğini dile getirerek, "İnsanların aileleriyle gelip çocuklarıyla oyun oynayabileceği bir alan olması, tarihi dokuyla doğayı iç içe birleştirmesiyle çok güzel bir imkan sağlanmış." ifadesini kullandı.

Özbekistanlı Marina Bozova da Tekkeköy'ü çok beğendiğini, tarihi yerleri gezdikten sonra piknik yaptıklarını kaydetti.

