İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Mudanya Belediyesine ait limanlarda, tekne park ücretlerinde yapılan yüksek zamlar, tekne sahiplerini isyan ettirdi. Sarıyer, Tarabya, Mudanya ve Tuzla'daki tekne parkları, son yıllarda büyük zamlarla gündeme gelirken, vatandaşlar bu durumu protesto ediyor.

İstanbul'da, İBB'ye bağlı İSTMARİN işletmesinin Sarıyer ve Tarabya Limanlarında tekne sahiplerine uyguladığı yüzde 63'lük fiyat artışı, halkın büyük tepkisini çekti. TGRT Haber’in aktardığına göre, tekne sahipleri, “Aldığımız tekne fiyatı kadar park ücreti ödüyoruz” diyerek yapılan zamlara karşı çıkıyor. İstanbul’daki birçok liman işletmesinin de bu durumu göz ardı etmesi, kullanıcıları mağdur ediyor. Tekne sahipleri, söz konusu zamlara karşı hiçbir iyileştirme ya da ek hizmet sağlanmadığını ifade ediyor.

Mudanya'da iki kat artan ücretler

Mudanya ilçesindeki Arnavutköy Balıkçı Barınağında da fahiş zamlar dikkat çekiyor. 7-9 metre uzunluğundaki tekneler için, yıllık halat bağlama ücreti 2023'te 24 bin TL iken, 2024'te 48 bin TL’ye, 2025’te ise 96 bin TL’ye çıkacak. Yüzde 100 oranında yapılan bu zamlara tepkiler artarken, liman yetkilileri hakkında güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yetersiz olduğu şikayetleri de sıklıkla dile getiriliyor. Tekne sahipleri, liman yönetiminin sadece ücret artırma konusunda hızlı davranmakla kalmadığını, aynı zamanda kullanıcıların taleplerini göz ardı ettiğini belirtiyor.

Güvenlik ve temizlik sorunları tepkileri artırıyor

Mudanya'daki liman kullanıcıları, yüksek fiyatlarla birlikte hizmetlerin eksik olduğuna dikkat çekiyor. “Temizlik yok, güvenlik var ama herkes içeri girebiliyor” diyen tekne sahipleri, geçmişte yaşanan güvenlik zaafiyetleri ve teknelerin zarar görmesi nedeniyle daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, limanda park edilen araçlar yüzünden tekneye ulaşımın zorlaştığını ve hizmetlerin yetersiz olduğunu belirtiyorlar. Tekne sahiplerinin, zam oranlarını kabul etmedikleri takdirde tehdit edildiklerini öne sürdükleri de bir başka önemli şikâyet.

Tuzla Limanındaki fahiş zamlara tepki

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Yat Limanı da yapılan yüzde 100’lük zamlarla dikkat çekiyor. Özel bir işletmeye ait olan Tuzla Limanı'nda, yat ve tekne sahipleri yıllık bağlama ücretlerinin fahiş şekilde arttığını belirtiyor. Yüksek fiyatların, teknelerini bağlamak isteyenleri ciddi şekilde zorladığına dikkat çeken kullanıcılar "Satın aldığımız tekne fiyatları kadar kira ücreti ödüyoruz" diyerek durumu protesto ediyor.