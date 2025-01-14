Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da düzenlenecek yarışmalar ve etkinliklerle sınırları aşmaya hazırlanıyor.

TEKNOFEST KKTC’de başlıyor

TEKNOFEST 2025, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek. Gençler, Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleşecek etkinlikte, 7 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarında hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Festival, 7’den 70’e herkesin Millî Teknoloji Hamlesi coşkusunu yaşamasını sağlayacak.

İstanbul’da 51 kategoride büyük yarışma heyecanı

TEKNOFEST’in ikinci durağı İstanbul olacak. Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, 51 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek. Başvurular, 20 Şubat 2025 tarihine kadar devam ediyor. İlgi çeken kategoriler arasında insansız hava araçları, sualtı sistemleri ve insanlık yararına teknoloji projeleri yer alıyor.

Ege Üniversitesi’nin güçlü katılımı

TEKNOFEST’in akademik paydaşlarından Ege Üniversitesi (EÜ), yenilikçi projeleriyle bu yıl da dikkat çekmeye hazırlanıyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “51 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda, bilim ve teknoloji temalı projelerimizle güçlü bir şekilde yer alacağız” dedi. Geçmiş yıllarda Adana’da düzenlenen TEKNOFEST 2024’te EÜ’nün EGESAM-BİYOİZLEM Takımı, “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştı. Üniversitenin Ege ROV Takımı da “İnsansız Sualtı Sistemleri” yarışmasında üçüncülük ve “En İyi Tasarım” ödülleriyle festivalden döndü.

Teknolojiyi gençlerle buluşturan festival

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST, gençleri araştırma ve geliştirme projelerine teşvik ederek, yerli ve milli teknoloji üretimini artırmayı hedefliyor. Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşilerle gençleri sektörel bir ağda buluşturuyor.

TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin teorik bilgilerini pratiğe dökerek teknolojik problemlere çözüm üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Yarışmalar için son başvuru tarihi 20 Şubat 2025. Kuzey Kıbrıs ve İstanbul’da gerçekleşecek bu heyecan dolu etkinlik, katılımcılarını bekliyor.