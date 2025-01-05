TEKNOFEST 2025, Türkiye’nin teknoloji alanındaki en büyük etkinliklerinden biri olarak başvuruları kabul etmeye başladı. Bu yıl İstanbul’da düzenlenecek festival, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL’den fazla malzeme desteği ile teknoloji dünyasını bir araya getiriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek olan etkinlik, teknoloji tutkunlarına eşsiz fırsatlar sunuyor.

51 farklı kategoride yarışma heyecanı

TEKNOFEST 2025, 51 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl yarışmalar, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek ve teknoloji meraklılarına heyecan dolu bir deneyim sunacak. Gençlerin ilgiyle beklediği Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Blokzincir Yarışması gibi başlıca kategoriler dikkat çekiyor.

Yeni kategoriler teknoloji tutkunlarını bekliyor

TEKNOFEST 2025’te, daha önce düzenlenmeyen bazı yeni yarışmalar da yer alacak. Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, ilk kez katılımcılara sunulacak. Bu yenilikler, teknolojiye ilgi duyan gençlere farklı alanlarda kendilerini ifade etme fırsatı verecek.

Başvurular için son tarih ne zaman?

TEKNOFEST 2025’e başvurular, 20 Şubat’a kadar devam edecek. Yıl boyunca sürecek bu yarışmalar, ilkokuldan lisansüstü düzeyine kadar her eğitim seviyesinden gençlere katılım fırsatı sunuyor. 2018 yılından itibaren yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yapan festival, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için güçlü bir platform oluşturuyor.