Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival, teknoloji meraklılarına dolu dolu bir deneyim sundu.

Festivalin paydaşları arasında yer alan Ege Üniversitesi, R8 No’lu stantta geliştirdiği projeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ege Üniversitesi’nin projelerine yoğun ilgi gösterildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şunları söyledi:

"TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak 13. kez teknoloji meraklılarıyla buluştu. Biz de festivalin paydaşı olarak yerimizi aldık. Daha önce ödül kazandığımız projelerimizi yine sergiliyor ve Ege’nin bilim ile teknoloji vizyonunu İstanbul’a taşıyoruz. TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun toplumun her kesiminde yerleşmesine katkı sunuyor. 21 Eylül’e kadar sürecek festivalde, öğrencilerimizin inovatif projelerini görmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi stantımıza bekliyoruz."

Dolu dolu bir teknoloji deneyimi

TEKNOFEST, ziyaretçilerine yalnızca teknoloji projelerini değil, aynı zamanda benzersiz deneyimler de sunuyor. Festival kapsamında;

Hava gösterileri,

Konser ve sahne etkinlikleri,

Sergiler ve bilim şovları,

Eğitici atölyeler ve simülasyon deneyim alanları,

Planetaryum deneyimi,

TEKNOFEST Zaman Tüneli,

Milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi,

Öğrenciler için ilk uçuş etkinlikleri

gibi pek çok etkinlik yer alıyor.

TEKNOFEST, gençleri, öğrencileri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu pratiğe dönüştüren projeleri keşfetme imkânı sunuyor. Bu yıl da festival, hem bilimsel hem de eğlenceli içeriklerle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Ziyaretçiler, Ege Üniversitesi’nin inovatif projelerini ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki en yeni gelişmelerini görmek için festival alanına akın ediyor.