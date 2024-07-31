Genç mühendis adaylarının teknolojik yeteneklerini sergilemeleri ve hayal güçlerini kullanarak yenilikçi çözümler üretmeleri için bu yıl ilk kez düzenlenecek olan T3AI Hackathon Yarışması, TEKNOFEST 2024 kapsamında teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Yarışmanın detayları

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı'nın yürütücülüğünde ve T3Al Büyük Dil Modeli Geliştirme Projesi’nin paydaşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek olan bu yarışma, kamu, özel sektör ve üniversitelerden katılım sağlayacak. Yarışmanın amacı, Türkiye'nin Büyük Dil Modeli (BMD) teknolojisini geliştirmek ve bu teknolojiyi toplumda yaygınlaştırmak olarak belirlendi. Özellikle dil bariyerlerini ortadan kaldırarak yaşam kalitesini artıracak uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Yarışma kategorileri ve ödüller

T3AI Hackathon Yarışması, iki ana kategoride gerçekleştirilecek:

Büyük Dil Modeli ile Uygulama Geliştirme Kategorisi: Birincilik ödülü 80 bin lira, ikincilik ödülü 70 bin lira ve üçüncülük ödülü 60 bin lira olarak belirlenmiş.

Birincilik ödülü 80 bin lira, ikincilik ödülü 70 bin lira ve üçüncülük ödülü 60 bin lira olarak belirlenmiş. Büyük Dil Modeli İnce Ayarlama Kategorisi: Birinciye 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira ve üçüncüye 60 bin lira ödül verilecek.

Yarışmacılara, T3AI BDM API’si ve T3AI BDM ağırlık dosyalarına erişim sağlanacak. Projeler, yaratıcılık, benzersizlik, gelecekteki potansiyel, teknik uygulama ve sunum kalitesine göre değerlendirilecek.

Kimler katılabilir?

Türkiye ve yurtdışında eğitim gören lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, T3AI Hackathon Yarışması'na katılabilecek. Yarışma için başvurular 15 Ağustos’a kadar kabul edilecek. Başvuruda bulunmak isteyenler, TEKNOFEST’in resmi web sitesini ziyaret edebilir.