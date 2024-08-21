Teknofest'te Ilk Kez Düzenlenecek Yarışmanın Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan “Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması”na başvurular 1 Eylül 2024'e kadar devam ediyor. Yarışma, nükleer enerjiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenleniyor.

Nükleer enerjiye farkındalık yaratmak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında birçok alanda yenilikçi projelere sahne oluyor. Bu yıl Adana’da düzenlenecek olan festival, ilk defa “Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması”na ev sahipliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenecek olan bu yarışma, nükleer enerjinin çeşitli alanlardaki kullanımı ve gelecekteki potansiyelinin altını çizerek, Türkiye’deki nükleer politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yarışma kategorileri ve detaylar

Yarışma, "Modüler Reaktör Kavramsal Tasarımı" başlığı altında ana kategoride gerçekleşecek. Katılımcılardan, Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve Mikro Modüler Reaktörler (MMR) gibi yenilikçi reaktör tasarımları geliştirmeleri bekleniyor. Ayrıca, yarışma beş farklı alt kategoride de projelere yer veriyor:

Simülasyon Geliştirme ve Modelleme Çalışmaları

Reaktör Kalp Tasarımı

Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı

Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi

Enerji Çevrimi Tasarımı

Bu kategorilerde yarışacak projeler, modüler reaktörlerin alt bileşen tasarımlarına odaklanacak ve yenilikçi çözümler sunacak.

Katılım şartları ve ödüller

Yarışma, uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, açık öğretim öğrencileri, mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarının takım halinde katılımına açık. Katılımcılar, nükleer enerji teknolojilerinde yenilikçi projeler geliştirerek önemli ödüller kazanma şansına sahip olacaklar. Temel Kategori birincilik ödülü 400 bin TL, ikincilik ödülü 300 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlenirken, Alt Kategori birincilik ödülü 150 bin TL olarak açıklanmış durumda.

Ege Üniversitesi'nin katkıları ve açıklamalar

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin TEKNOFEST’e olan katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ege Üniversitesi'nin Nükleer Bilimler Enstitüsü’nün, nükleer bilimler, teknolojiler ve uygulamalar alanında lisansüstü eğitim verdiğini belirten Budak, bu alandaki çalışmalarını TEKNOFEST’e taşıyarak yarışmalara katkıda bulunacaklarını söyledi. Ayrıca, bu dev teknoloji festivalini ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Son başvuru ve finaller

Yarışmaya başvurular 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Final etkinliği ise 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleşecek. Katılımcılar, nükleer enerji alanındaki yenilikçi projeleriyle hem önemli ödüller kazanma hem de Türkiye’nin nükleer geleceğine katkıda bulunma fırsatını yakalayacaklar.