Teknofest'te Rekor Başvuru

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Akdeniz Teknoloji Yarışmaları’nın finali ile Antalya'da başladı. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji yarışmalarını bir araya getiriyor.

1 milyon 650 bin başvuru

TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 650 bin başvurunun alındığı yarışmalara ev sahipliği yapıyor. 49 ana kategori ve 127 alt kategoride gerçekleştirilen yarışmaların finalinde, 1270 takım ve 6 bin 514 finalist, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenen yarışmalar, teknolojinin çeşitli alanlarına dair yenilikçi projeleri sergileme fırsatı sunuyor.

Eğitim ve panellerle teknoloji buluşması

Festival süresince gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmaları tarafından düzenlenen eğitim ve panel programlarına katılacak. Akdeniz Teknoloji Yarışmaları, 8 Eylül’de sona erecek.

Festivalde ayrıca, Türkiye'nin büyük dil modeli "T3 AI" tanıtılacak ve T3 AI Hackathon Yarışması'nın final sunumları yapılacak. Yapay zeka okuryazarlığı ve prompt yazma eğitimi gibi etkinliklerin yanı sıra TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı da gerçekleştirilecek.

Yenilikçi çözümler ve uzman buluşmaları

Festivalde, iklim değişikliği konusuna dair yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu" yapılacak. Nükleer enerji, uzay ve havacılık, patent ve tasarım ile İHA/SİHA pilotluğu gibi alanlarda uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da festival kapsamında gençlerle deneyimlerini paylaşacak.

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları, teknoloji meraklılarına ve genç girişimcilere büyük bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.