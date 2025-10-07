İngiltere’de Apple ve Samsung kullanıcıları, Qualcomm’un pazar hakimiyetini kötüye kullanarak yüksek lisans ücretleri aldığı iddiasıyla yaklaşık 480 milyon sterlinlik toplu dava açtı.

29 milyon kullanıcı Qualcomm’a dava açtı

İngiltere’de Apple ve Samsung kullanıcılarını ilgilendiren emsal bir toplu dava bu hafta başlıyor. Tüketici hakları kuruluşu, yaklaşık 29 milyon kullanıcı adına iletişim ve veri aktarımı ürünleri tedarikçisi Qualcomm’a karşı dava açtı.

6 Ekim’de Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde başlayacak beş haftalık süreçte, Qualcomm’un pazarda sahip olduğu gücü kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

480 milyon sterlinlik tazminat talebi

Davanın ikinci aşamasında, Qualcomm’un spesifik uygulamaları ve tüketicilere ödenmesi planlanan 480 milyon sterlinlik tazminat ele alınacak. Davada 1 Ekim 2015 – 9 Ocak 2024 tarihleri arasında satın alınan tüm etkilenen telefonlar için tazminat talep ediliyor.

Bireysel tüketicilerin başarılı olması halinde telefon başına ortalama 17 sterlin alabileceği öngörülüyor. Tüketici hakları kuruluşu, Qualcomm’un Apple ve Samsung’dan aldığı yüksek lisans ücretlerinin, tüketicilere daha yüksek fiyat veya düşük kaliteli telefonlar olarak yansıdığını savunuyor.

Tüketici hakları kuruluşu, CEO’su Anabel Hoult, davanın tüketiciler için hak aramanın yanı sıra güçlü şirketlere mesaj vermek açısından da kritik olduğunu belirtti:

Bu dava, tüketici hakları kuruluşu desteğiyle tüketicilerin gücünü gösteriyor ve büyük şirketlerin hakimiyetlerini kötüye kullanmalarına karşı hesap verebilir olduklarını ortaya koyuyor.

Qualcomm’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.