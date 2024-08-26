Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, "Tekno Feodalizm" adlı kitabında teknoloji devlerinin günümüz toplumunda yeni bir kölelik düzeni kurduğunu iddia ediyor. Varoufakis, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketlerin, feodal dönemlerdeki lordlara benzer bir şekilde, kullanıcıları üzerindeki kontrolüyle modern feodalizmi temsil ettiğini belirtiyor. Kitap, kapitalizmin evrimini teknoloji ve algoritmik sermaye ışığında değerlendirirken, dijital platformların ekonomideki rolünü ve etkilerini ele alıyor.

Tekno feodalizm nedir?

Yunanistan'ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis, “Tekno Feodalizm” adlı yeni kitabında, teknoloji devlerinin kapitalizmi nasıl dönüştürdüğünü ele alıyor. Kitap, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketlerin, kullanıcılarını modern köleler gibi gördüğünü ve Avrupa'nın ortaçağ feodal sistemine benzer bir ekonomik yapı oluşturduğunu savunuyor.

Teknoloji ve ekonomik eşitsizlik

Varoufakis, teknolojinin kapitalizmi köktenci bir şekilde nasıl değiştirdiğini ve bulut sermayesi ile algoritmik sermayenin feodalizme benzeyen bir sistem yarattığını açıklıyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin, kullanıcılarının ücretsiz emeğini nasıl kullanıp şirket değerlerini artırdığını vurguluyor.

Kullanıcıların rolü ve ekonomik sömürü

Kitapta, Twitter’daki her paylaşımın, kullanıcıların Elon Musk’ın mülkünü bir ortaçağ kölesi gibi işlemesine neden olduğu ifade ediliyor. Varoufakis, bu sistemin ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdiğini ve demokrasilere zarar verdiğini belirtiyor.

Reform önerileri

Varoufakis, dijital platformlardan alınacak bir "bulut vergisi" ve dijital kimliklerin hükümetler tarafından verilmesi gibi reform önerileri getiriyor. Bu öneriler, dijital ekonomi ve veri mülkiyeti üzerindeki kontrolü yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.