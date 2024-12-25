Teknoloji sektörü, 2024 yılında iş gücü kayıplarının hız kesmediği bir yıl olarak kayda geçti. Tesla, Amazon, Google, TikTok, Snap ve Microsoft gibi dev şirketler, ekonomik belirsizliklerin ve yeni teknolojilerin etkisiyle binlerce personelini işten çıkardı. Bağımsız bir işten çıkarma izleme platformu olan Layoffs.fyi’ye göre, 2024 yılı itibarıyla 457 şirkette 130 binden fazla çalışan işini kaybetti.

Büyük şirketlerde binlerce kişi işten çıkarıldı

Tesla, Amazon, Google, TikTok, Snap ve Microsoft gibi sektörün lider şirketlerinin yanı sıra, daha küçük ölçekli startup şirketleri de ciddi işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Pek çok startup, ekonomik baskılar ve maliyetleri düşürme zorunluluğu nedeniyle operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

İşten çıkarmaların sebepleri neler?

2024 yılına damga vuran bu işten çıkarmaların ardında birden fazla etken bulunuyor. Ekonomik belirsizlikler, yapay zeka (AI) ve otomasyon teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, şirketlerin maliyetleri azaltma çabaları, ve iş gücü verimliliğini artırma yönündeki baskılar, bu kesintilerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Özellikle AI'nin yükselen etkisi, bazı işlerin güvenliğini sorgular hale getirdi.

Yapay zeka ve otomasyonun rolü: İşler tehdit altında

Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin yükselmesi, daha önce güvenli kabul edilen bazı pozisyonların bile tehdit altında olmasına yol açtı. Şirketler, maliyetleri düşürmek ve verimliliklerini artırmak amacıyla bu teknolojileri daha fazla entegre etmeye başladı. Bu da işten çıkarmaların artmasının sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.