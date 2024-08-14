Sosyal medya, çağımızın en güçlü iletişim araçlarından biri olarak kabul edilirken, bu platformların dezenformasyon ve manipülasyon amacıyla kullanılması giderek yaygınlaşıyor. Teknoloji ve sosyal bilimler uzmanı Sohan Dsouza, sosyal medyanın bu karanlık yönüne dair önemli uyarılarda bulundu.

Göçmen suçları üzerinden yayılan dezenformasyon

Sosyal medya platformlarında, neredeyse tamamen göçmen suçları veya sığınmacı suçları gibi konulara adanmış hesaplar olduğunu belirten Dsouza, bu hesapların medyayı kasıtlı olarak taradığını ve belirli gruplara ait suçları hedef aldığını ifade etti. Bu hesaplar, genellikle siyahi veya kahverengi tenli kişilere yönelik suçları öne çıkararak toplumda bir korku ve öfke iklimi oluşturuyor.

Uluslararası destek ve etkileşim ağları

Dsouza, bu tür hesapların yalnızca yerel değil, uluslararası düzeyde de etkileşimde bulunduğunu belirterek, "Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Asya’daki gruplar, örneğin Hindu milliyetçileri, sıkça birbirlerini destekliyor ve bu durum adeta patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi" dedi. Dsouza, bu ekosistemlerin nasıl geniş bir destek ağı oluşturduğunu ve toplumları nasıl manipüle ettiğini vurguladı.

Dezenformasyonun yayılma yolu ve gizliliği

Southport’taki bir saldırının ardından sosyal medyada yayılan dezenformasyonun, Telegram gruplarında organize edildiğine dikkat çeken Dsouza, bu tür platformların anonimlik sağladığını ve manipülasyonları izlemeyi zorlaştırdığını ifade etti. "Sahte hesaplar ve numaralar kolayca oluşturulabiliyor, bu da dezenformasyonla mücadeleyi daha da karmaşık hale getiriyor" dedi.

Sahte haber siteleri ve manipülasyon

Sosyal medyada sahte haber sitelerinin sıklıkla isim değiştirerek dezenformasyon yaydığını belirten Dsouza, "Bu platformlarda düşük maliyetlerle profesyonel görünümlü sahte haberler üretmek mümkün. Çalınmış hesaplar, istihbarat servisleri veya para kazanmak isteyenler tarafından dezenformasyon amaçlı kullanılıyor" açıklamasında bulundu.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı

Dsouza, sosyal medya platformlarının daha şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini vurgulayarak, "Sansürdense, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalı. Bu, manipülasyonları tespit edebilmek ve izleyebilmek için önemli bir adımdır" dedi. Ayrıca, sosyal medya platformlarının mali ve ilişki bilgilerini paylaşmalarının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

CrowdTangle’ın kapatılması ve araç eksiklikleri

Meta tarafından sunulan CrowdTangle aracının kapatılmasının, açık kaynak istihbarat araştırmacıları için büyük bir kayıp olduğunu belirten Dsouza, "Bu araç, araştırmacıların verileri bir arada görebilmesini ve şüpheli davranışları tespit edebilmesini sağlıyordu. Hükümetlerin, bu tür araçların erişilebilirliğini sağlaması gerekiyor" diye ekledi.