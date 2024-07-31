Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde "Tasarım Konsepti" kategorisinde ödül aldı. Bu yıl, Honda 0 Serisi’nin amiral gemisi konsept modeli Saloon, "En İyinin En İyisi" ödülüne layık görüldü. Ayrıca, aynı serinin diğer bir konsept modeli olan Space-Hub da aynı kategoride ödül kazandı. Bu ödüller, Honda’nın yenilikçi tasarım anlayışını ve müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Red Dot tasarım ödülleri

Red Dot Tasarım Ödülleri, dünya genelinde tasarım ve inovasyon alanında mükemmeliyeti tanıyan ve ödüllendiren saygın bir organizasyondur. Bu yılki ödüllerde Honda, sadece otomobil tasarımıyla değil, çeşitli ürün kategorilerinde de ödüller aldı. Honda’nın EM1 e

scooter, ultra kompakt katlanabilir elektrikli scooter Motocompacto, BF350 büyük boy dıştan takma motor ve Miimo robotik çim biçme makinesi modelleri de "Ürün Tasarımı Ödülü"nün sahibi oldu.

Toshinobu Minami’nin açıklamaları

Honda AR-GE Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Minami, Honda’nın büyük dönüşümünü temsil eden ve "çevre, toplum ve müşterilerle uyum" temasını yansıtan Saloon konseptinin, özgün tasarımı ile diğer modellerden ayrıştığını belirtti. Minami, Honda’nın insanları heyecanlandıran ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran mobilite ürünleri tasarlamaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, kazanılan ödüllerin, Honda’nın hem tasarım hem de katma değer yaratma konusunda çalışmalarına devam etmesine katkı sağladığını ifade etti.

Honda 0 serisi ve ödül alan modeller

Honda 0 Serisi’nin amiral gemisi olan Saloon, tasarım konsepti ile dikkat çekiyor. Bu konsept, modern ve aerodinamik tasarımı ile çevre dostu teknolojileri bir araya getiriyor. Aynı zamanda, Space-Hub modeli de benzer özelliklere sahip, fakat daha kompakt ve pratik bir tasarımla öne çıkıyor.

Şehir içi ulaşımda pratik ve çevre dostu bir çözüm sunan bu model, kompakt tasarımı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

Ultra kompakt ve katlanabilir yapısıyla taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sunan bu elektrikli scooter, şehir yaşamında büyük avantaj sağlıyor.

Büyük boyutları ve güçlü performansıyla deniz araçlarında yüksek verimlilik sunan bu motor, dayanıklılığı ve çevre dostu teknolojileri ile öne çıkıyor.

Otomatik ve hassas çim biçme özelliği ile bahçe bakımını kolaylaştıran bu model, kullanıcılara zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.