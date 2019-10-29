400 araştırmacı camın geleceğini konuşacaak

Şişecam Topluluğu, 33 yıldır düzenlediği Cam Sempozyumlarındaki tecrübesiyle bu yıl Şişecam Uluslararası Cam Konferansı'nı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

34'üncü Şişecam Cam Sempozyumu ile eş zamanlı olarak 21-22 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan uluslararası konferansın ana teması "Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Olasıyı Başarmak..." olacak. Toplamda 25 ülkeden 400'ün üzerinde araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getirecek olan konferansta camın geleceği ve yeni teknolojiler konuşulacak.

İleriye taşıyacak

CelSian, Glass Service, Schneider Electric/Eurotherm, AMETEK Land, RHI-Magnesita ve SEFPRO gibi sektöründe lider şirketlerin düzenledikleri alt oturumların yanı sıra konferans öncesi 20 Kasım 2019 tarihinde düzenledikleri eğitimlere de ev sahipliği yapacak olan etkinlik boyunca cam sanayini daha ileriye taşıyacak projeler tartışılacak. Dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Topluluğu'nun bu yıl uluslararası bir kimlik kazandırarak düzenlediği konferansın temelini oluşturan cam sempozyumlarının ilki "Bilgi paylaştıkça çoğalır" prensibi doğrultusunda 1985 yılında düzenlenmişti. Şişecam Cam Sempozyumları dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplamda 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu'nun (International Commission on Glass - ICG) yıllık toplantılarına da bugüne kadar üç kez ev sahipliği yaptı.