AB'den 5G için siber risk uyarısı

3G ve 4G teknolojilerinden sonra 5G mobil şebekelerinin hayata geçirilmesine yönelik küresel hazırlıklar, bilişim ve telekomünikasyon dünyasının en önemli gündem konularından biri. Ancak teknoloji karmaşık ve taraf sayısı çok fazla. Siber güvenlik kuruluşu ESET'in paylaştığı bilgiye göre, Avrupa Birliği 5G'yi mercek altına aldı ve bu teknolojiyle ilgili siber risk uyarılarında bulundu.

Avrupa Komisyonu ile Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı'nın (ENISA) raporuna göre; 5G yani 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmeti ile dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı daha hızlı veri iletimi sağlanması hedefleniyor. Fakat, 3G ve 4G şebekelerinden yapılacak geçiş, birçok riski barındıran ve teknolojik anlamda karmaşık bir iş olarak öne çıkıyor.

Kaygı duyulan senaryolar

Raporda olası riskler ele alınıyor ve hatta, 5G dünyasını yönetmenin zorlu olabileceğini değerlendiren bazı senaryolara yer veriliyor. AB üyesi ülkelerin kaygı duydukları senaryolar arasında 5G şebekelerinin yerel ya da küresel olarak çökmesi, akışın ya da verilerin gizlice izlenmesi, değiştirilmesi veya yönlendirilmesi, ayrıca dijital altyapılar ve bilgi sistemlerinin yok edilmesi ya da değiştirilmesi yer alıyor. Acil yardım hizmetleri ve ilk müdahale ekipleri gibi temel alanları etkileyecek bir kesintiye neden olacak karmaşık bir saldırı, böylesi bir senaryoya örnek olarak veriliyor. Raporda, geleceğin 5G altyapısına saldıracak ana tehdit aktörleri arasında insan hatası sonucu çıkan durumların yanı sıra bireysel bilgisayar korsanları, politik amaçlı hackerlerden oluşan gruplar, organize suç örgütleri, siber teröristler ya da devlet destekli aktörlerin yol açacağı olaylar bulunuyor.