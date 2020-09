Anestezi cihazları yenilendi

Ege Üniversitesinde Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinin bütün ameliyathanelerindeki anestezi cihazları, son jenerasyon cihazlarla yenilendi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ameliyat öncesi hazırlık, ameliyat sırasında hastanın yaşamsal fonksiyonların denetlenmesi ve tedavinin izlenmesi süreçlerini yürüten EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalındaki cihazların yenilenmesiyle ilgili Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar'dan bilgi aldı. Rektör Budak, daha iyi bir sağlık hizmeti verebilmek için yatırımları sürdüreceklerini söyledi.

Ege Üniversitesinde Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinin bütün ameliyathanelerindeki anestezi cihazlarının yenilenmesi amacıyla alınan 'Drager' marka son jenerasyon 24 anestezi cihazı kullanılmaya başlandı. Tıp Fakültesi ve hastane yönetimiyle EÜTF Hastanesindeki bir ameliyathaneyi ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, altyapı yenilemeleriyle ilgili EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar'dan bilgi aldı. EÜTF Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus ilan edildiğini hatırlatan Rektör Budak, "Hastanemiz, hem bölgemize, hem ülkemize hem de uluslararası anlamda, sağlık hizmetinde A Plus hizmet veriyor. Bunun en büyük gerekçesi güçlü akademik kadromuz, bunun yanı sıra da tüm anabilim dallarımızda, kliniklerimizde, özel sektörden daha da ileri düzeyde, uluslararası arenada da en güncel altyapıya sahibiz. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalımızda, hastamıza verilen anestezi miktarı, kalp atışından solunum ritmine kadar her türlü yaşamsal parametreyi bu cihazla görebiliyoruz. Hastanemize bu şekilde 24 cihaz kazandırdık. Yenilenen altyapımızla hocalarımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti verebiliyor. Hocalarımızın her zaman yanlarındayız, devletimizin vermiş olduğu imkânlar doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

EÜ Rektörlüğü desteğinde kazandırılan cihazların bütün ameliyathanelere kurulduğunu dile getiren Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uyar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ameliyat öncesi hazırlık, ameliyat sırasında hastanın yaşamsal fonksiyonların denetlenmesi ve tedavinin izlenmesi süreçlerini yürüttüğünü söyledi. Yeni jenerasyon cihazların anestezi atıklarının azaltılarak çevre kirliliğinin de azaltıldığını ve kullanılan anestezi ajanlarının miktarının azaltılması ile ekonomiye de önemli katkı sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Uyar, "En önemlisi de 24 cihazla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Bölümü ve hastane imkanları olarak Türkiye'deki en fazla sayıda yeni kuşak cihaza sahibiz bu kıvanç verici. En yeni kuşak cihazlar, bu cihazlarda hastaya verilen anestezi miktarını izleyebiliyor, ona göre anestezi derinliğinde ayarlama yapabiliyorsunuz. Anestezi altındaki çocuk veya erişkin hastayla ilgili kalp atım hızı, solunum sayısı ve kan basıncı gibi bütün vital bulguları ölçebiliyor anında müdahale etme şansı buluyorsunuz. Rektörlüğümüze ve başhekimliğimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Altyapıya önemli destek

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ata Erdener de son üç yıllık dönemde önemli altyapı ve teknolojik destek gördüklerini dile getirip, "Bu anestezi cihazlarının alınmasıyla yeni bir boyuta geçtik diyebilirim. Gerçekten büyük bir konfor sağladı. Çok iyi çocuk anestezistlerimiz var. 2 bin gramın altındaki bebekleri, bu koşullar altında hiç bir sorun yaşamadan 4-5 saat süren ameliyatlar yapıyoruz. Burada anestezi ekibimizin çok büyük deneyiminin yanında bu yeni alınan cihazların da önemli rolü oldu. Ayrıca, direkt müdahaleler de yapabilmemiz için bazı aletler de alındı, bu nedenle yönetime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.