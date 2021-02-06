İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
0
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
0
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
0
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
0

Apple'ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL'ye satılıyor

Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı.Satışa çıkarılan bilgisayarın hala çalışan altı bilgisayarından biri olduğu belirtildi

Apple'ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL'ye satılıyor
06 Şubat 2021 Cumartesi 11:31

Teknoloji firması Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar modeli ‘Apple-1’ alışveriş sitesi eBay üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarıldı.  Şuanki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi. Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1’den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #apple #apple ilk bilgisayar
Önceki Haber
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den
Sonraki Haber
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı
Türkiye'den en çok kullanılan emoji...
Türkiye'den en çok kullanılan emoji...
0
Podcast Liven, Türkiye'de bir ilk
Podcast Liven, Türkiye'de bir ilk
0
Instagram'a 30 gün saklama özelliği geldi
Instagram'a 30 gün saklama özelliği geldi
0
Twitter, Revue'yü satın aldı
Twitter, Revue'yü satın aldı
0
Twitter'a reklam yasağı geldi
Twitter'a reklam yasağı geldi
0
Facebook açıkladı: Temsilci atayacağız
Facebook açıkladı: Temsilci atayacağız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.