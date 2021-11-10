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Apple'ın ilk bilgisayarı öyle bir fiyata satıldı ki...

Apple şirketinin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD’deki müzayedede 400 bin dolara alıcı buldu

Apple'ın ilk bilgisayarı öyle bir fiyata satıldı ki...
10 Kasım 2021 Çarşamba 11:14

BBC'nin haberine göre, kasası nadir Hawai koa ahşabından yapılan ve sadece 200 adet üretilen çalışır vaziyetteki orijinal "Apple 1" bilgisayarı ABD’deki açık artırmada 400 bin dolara satıldı.

California'daki John Moran Auctioneers açık artırma evinin verdiği bilgilere göre, bilgisayarın ilk kullanıcısının bir üniversite profesörü olduğu ve sonrasında bilgisayarı 650 dolar karşılığında bir öğrencisine sattığı ifade ediliyor.

Açık artırmada satılan orijinal bilgisayarın yanında kullanma kılavuzunun yer aldığı 2 kaset ve Apple yazılımı da verildi.

Steve Wozniak, Steve Jobs ve Ronald Wayne, dünyaca ünlü Apple şirketini 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda kurmuştu.

Şirketin ilk yıllarında Apple 1 bilgisayarının üretimini finanse etmek için Jobs ve Wozniak bazı şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #apple #apple 1 #abd #bilgisayar
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