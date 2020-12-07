Araçlar kablosuz olarak şarj edilecek

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça'nın yürütücülüğü yaptığı "FV Tabanlı Elektrikli Araç Kablosuz Şarj ve Dinamik Enerji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi' başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 programları tarafından desteklenmeye uygun bulundu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, " Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça'nın yürütücülüğü yaptığı proje TUBİTAK 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Farklı üniversitelerden araştırmacılar iş birliğinde, multidisipliner bir anlayışla hazırlanan proje, araştırma üniversitesi hedefine çok yakın olan üniversitemiz için önemli katkı sağlayacak. İçermiş olduğu konular bakımından hem güncel hem de üniversite- sanayi işbirliği için büyük potansiyele sahip olan projenin hazırlanmasında emeği geçen araştırmacıları tebrik ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça, geçen yıl Mart ayında Ege Üniversitesi ailesine katıldığını ifade ederek, elde edilen başarıdan dolayı gururlu ve projenin hayata geçecek olmasından heyecanlı olduğunu söyledi.

Projenin içeriği ile ilgili detayları paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça, "Proje, yenilenebilir enerji kaynak çeşidi olan fotovoltaik paneller tarafından üretilen enerjinin bir elektrikli aracın kablosuz olarak şarj edilmesini içeriyor. Önerilen proje yapısıyla dinamik enerji yönetim algoritması sayesinde fotovoltaik panel tarafından üretilen enerjinin optimum şekilde kullanılması sağlanacak ve projenin özgünlüğünü oluşturan kablosuz elektrikli araç şarj ünitesi ile 7,4 kW güç kapasitesi ile bir elektrikli araç kablosuz olarak şarj edilecek. Ayrıca dinamik enerji yönetim algoritması sistemde bulunan güç değişimlerini algılayıp, elektrikli araç bataryasının kaliteli ve kesintisiz şekilde şarj olmasını sağlayarak batarya grubunun çevrim ömrünü arttıracak. Elektrikli araçlar gelecekte şebekede önemli bir yer alacak ve proje kapsamında fotovoltaik panellerden elde edilen enerji ile elektrikli araçlar şarj edilecek, enerji fazlası ise şebekeye aktarılacaktır" diye konuştu.

Emin adımlarla ilerliyor

Ege Üniversitesinin, araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça, "Proje araştırmacıları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aktaş'ı, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Ali Durusu ve Dr. Ramazan Ayaz'ı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şengör'ü, Balıkesir Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet Sis'i ve proje danışmanı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Savaş Selamoğulları'nı kutluyorum. Projemizin, farklı üniversitelerden katılan akademisyenler sayesinde üniversiteler arası işbirliğinin güzel bir örneği olacağına inanıyorum. Ayrıca proje konularında çalışan firmalarımız ile gerek proje sürecinde gerek sonrasında üniversite-sanayi işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.



