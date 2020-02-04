Aşk, ruhunuzu aydınlatan ve size hayat enerjisi veren en güçlü duygulardan biri! Her ne olursa olsun, kendini anlatmak istemesi de bu duygunun bir başka özelliği.

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Life Solutions Türkiye'nin Karre Style serisinde yer alan ve sınırlı sayıda üretilen aşk temalı tasarım ile şimdi siz de Sevgililer Günü'nde sevgilinize sıra dışı bir sürpriz yapabilirsiniz. Böylece, onun hayatınızın ışığı olduğunu çarpıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. 14 Şubat, sevginin ve sevenlerin günü. Karre Style serisinin aşkı anlatan elektrik anahtarı tasarımı, Sevgililer Günü için kalıcı bir hediye alternatifi oluşturuyor. Kırmızı kalpler ve "LOVE" yazısı ile dikkat çeken tasarım, sevgilinizin onu ne kadar çok sevdiğinizi her an hatırlamasını sağlayacak. Aynı zamanda onun dünyasına ve dekorasyonuna da romantizm katacak. Ancak ürün, sınırlı sayıda üretildiği için elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Panasonic Life Solutions Türkiye'nin aşk temalı tasarımını, belirlenen yapı marketlerden temin edebilirsiniz.