Asus cihazların güvenli adresi: Asus Teknik Servis

Asus Teknik Servis, tüm Asus cihazlar için teknik servis hizmeti veriyor. Kısa süre içinde hızlı ve ekonomik teknik servis hizmetine odaklanan Asus Teknik Servis, diğer servislerden farklı olarak ücretsiz kargo, anakart tamiri, parça değişimi ve tamir garantisi gibi avantajlar sunuyor.

1999 yılında kurulan Asus Teknik Servis, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile firmalara teknik destek ve danışmanlık hizmetleri veriyor. 2014 yılından bu yana da çeşitli sektörlerden 400’ü aşkın firmaya teknik destek sağlıyor.

Asus Teknik Servis çalışma prensibi, müşteri memnuniyeti çerçevesinde kurgulandı. Müşteriden ilk olarak online servis talebi alınıyor. Kayıt formuna cihazla ilgili teknik bilgiler ve şikayetler kaydediliyor. Ardından cihaz kargo ile Asus Teknik Servis’e gönderiliyor. Onarımın ardından cihaz tekrar ücretsiz kargo ile müşteriye gönderiliyor. Acil onarım taleplerinde ekspres servis hizmeti de bulunuyor. Müşteri, arızalı cihazını Asus Teknik Servis’e getirerek hızlı ve ekonomik teknik servis hizmeti alabiliyor. Acil onarılması gereken Asus cihaz, teknik servise getirildiğinde arıza durumuna göre müşteri temsilcisi fiyat bilgisi veriyor. Daha sonra cihaz tamir edilerek kısa süre içinde müşteriye teslim ediliyor. Asus Teknik Servis’in tüm iş süreçlerinde müşteri memnuniyetinin maksimum seviyede tutulmasına özen gösteriliyor.

Profesyonel ekip, garantili onarım

Zaman sorunu yaşayan müşteriler için hızlı çözümler üretmeye odaklanan Asus Teknik Servis, profesyonel bir ekip ile hizmet veriyor. Teknik servise getirilen ya da gönderilen Asus marka cihazlar, uzman mühendis ve teknisyen kadro tarafından inceleniyor. Cihazlar özel testlerden geçirilerek arızası tespit ediliyor ve Asus uzmanı ekip tarafından özenle onarılıyor. Asus Teknik Servis’te onarımı yapılan parçalara 3 ay garanti veriliyor. Değişimi yapılan parçalara da 1 yıl servis garantisi veriliyor. Bu süreler içinde onarımı yapılan Asus cihazda tekrar arıza ortaya çıkarsa hiçbir ücret talep edilmeden yeniden onarım sağlanıyor. Asus Teknik Servis, yapılan tüm işlemlerde ödenen ücretin karşılığını verme prensibi ile hizmet veriyor. Öte yandan, diğer servislerin aksine Asus Teknik Servis’te anakart onarımı yapılıyor. Değişim fiyatı yerine onarım ücreti ödeyerek daha ekonomik anakart onarım yaptırılabiliyor.

Asus cihazlar ücretsiz kargo ile gönderilebiliyor

Arızalı cihazlar, anlaşmalı kargo şirketine ait kod ile Asus Teknik Servis’e karşı ödemeli yani ücretsiz gönderilebiliyor. Bunun için Asus Teknik Servis’in 0 850 390 25 33 kurye rezervasyon hattından randevu alınması gerekiyor. Ayrıca, https://www.asusteknikservis.com/ sitesindeki iletişim sayfasından online servis talebinde de bulunulabiliyor. Asus Teknik Servis’te Asus marka tüm cihazlar için teknik servis hizmeti veriliyor. Asus Zenfone, Asus Ultrabook, Asus Tablet, Asus Notebook ve Asus All in One PC ürünlerinin tüm modelleri için onarım ve tamir yapılıyor. Arıza tespitleri 1 ila 3 iş günü içinde yapılıyor ve 1 ila 7 iş günü içinde onarımı yapılarak müşteriye teslim ediliyor.

Asus Teknik Servis’in verdiği onarım ve tamir hizmetlerinden bazıları şunlar; anakart arızaları, açılmama problemleri, bios arızaları, HDD değişimi, adaptör arızaları, virüs problemleri, veri kurtarma hizmetleri, şifre sorunları, batarya ve şarj sorunları, LCD cable tamiri, ram değişimi, işletim sistemi kurulumu.