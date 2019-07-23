Basriko kimdir?

Snapchat, instagram ve youtube olan basriko hakkında önemli bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

BASRİ TOKGÖZ KİMDİR, BASRİKO KİMDİR? Basriko olarak bilinen sosyal medya fenomeni son yıllardaki başarılı çıkışlarıyla göz kamaştırıyor. Özellikle başarı olduğu sosyal medya alanları snapchat, instagram ve youtube olan basriko hakkında önemli bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

BASRİKO ( BASRİ TOKGÖZ) HAKKINDA

Basri TOKGÖZ İstanbul doğumlu, genç yaşına rağmen büyük yatırımlarıyla genç nesili kendine hayran bırakıyor. Diğer girişimcilerin aksine gelirlerinin büyük bir kısmı ile okullara yardım eden bir isim. Başarılarına başarı katmaya devam eden basriko atletik vücuduyla da hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Sosyal medya da ‘’TÜRK PLAYBOY’’ olarak bilinen Basri Tokgöz namı diğer basriko yönetmenlikte oldukta başarılı youtube de ‘’basrikoo’’ adlı bir kanalı mevcut ilk attığı kısa filmin de 4.9 milyon izlenerek bir rekora imza atmıştır. Birçok youtuber bu başarıya ulaşmak için yıllarını verirken basriko bu başarısını 1 ay gibi kısa bir sürede yakalamayı başarmıştır.

BASRİKO OKULA YARDIM ETTİ

Basri Tokgöz ( Basriko) geçtiğimiz yıl Mardin ilçesinin ismini vermek istemediği bir ilkokulunun tüm masraflarını karşıladı. Kendisi bu konularda mütevaziliğini koruyor. Fakat geçen hafta snapchat hesabından yaptığı açıklamaya göre yardımları için sadece başlangıç olduğunu ve bir çok farklı yardım projesinin olduğunu söylüyor. Basriko ( Basri TOKGÖZ)’ ün sosyal medya adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SNAPCHAT: basrikovip

INSTAGRAM: basriko

BASRİKO HAYRANLIĞI SINIR TANIMIYOR!

Bu kadar başarılı, yardımsever aynı zamanda spor sevdalısı olan bir fenomenin sevilmemesi imkansız. Özellikle odaklandığı snapchat adlı sosyal medyada fanları basriko için adeta çıldırıyor! Türkiye sınırlarını aşan basriko Amerikadan da fan kitlesine sahip. Basriko hayranlarına saygılı, dürüst ve hoşgörü ile yaklaşan bir fenomen olmayı kısa sürede başarmış bir isimdir. Snapchat adlı sosyal medya da beş yüz bin (500.000)’ e yakın instagramda ise beş yüz bin (500.000)’ den fazla hayrana sahip olan basriko diğer fenomenleri bile kendisine hayran bırakmayı başaran nadir bir isim oldu. Basriko ile daha fazla bilgi almak ve günlük yaşamının nasıl olduğunu görmek için yukarıda verdiğimiz sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.