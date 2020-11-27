BİGGSİNERJİ için son başvurular

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde; İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen BİGG SİNERJİ programına başvurular devam ediyor.

TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz 200 bin TL’ye kadar sermaye desteğinin hibe edildiği program kapsamında; teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikrine sahip girişimciler, başvurularını www.biggsinerji.com sayfası üzerinden 8 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) işbirliğinde düzenlenen BİGG SİNERJİ programı için başvurular devam ediyor.

TÜBİTAK BİGG Programı çağrısındaki tematik alanlarda iş fikri olan girişimci adaylara eğitim, mentorluk, danışmanlık ve kuluçka hizmetlerinin sunulduğu BİGG SİNERJİ için 8 Aralık 2020 tarihine kadar www.biggsinerji.com web sayfası üzerinden başvuru yapılabilirken; girişimcilere fikirlerin ticari prototip hale dönüştürülmesine de TÜBİTAK tarafından 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği hibe olarak verilecek.

Program kapsamında Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik stratejisinde yer alan öncelikli alanlarında iş fikri olan girişimcilere eğitim, mentorluk, danışmanlık ve kuluçka hizmetlerinin sunulacağını belirten BİGG SİNERJİ Programı Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Selim, “İş fikri olup; girişimcilik konusunda yetkinliklerini artırmak, iş fikirleri için eğitim, mentorluk ve finansal destek sağlamak isteyen girişimci adayları, bu programa başvurabilir. Üç güçlü kurumun işbirliği ile düzenlenecek bu program, uzman kadrolarıyla birlikte girişimci adaylarına destek olacak. Bu nedenle fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilerimizi BİGG SİNERJİ programına bekliyoruz” dedi.

Girişimci adaylarını neler bekliyor

BİGG SİNERJİ Programına katılan girişimci adaylarına sağlanacak imkanları açıklayan Selim, “Tekno girişimcilik ve iş modeli oluşturma, pazar araştırması, patent araştırması, iş planı hazırlama, finansal planlama ve bütçeleme, risk yönetimi, pazarlama yönetimi, sunum teknikleri ile şirketleşme ve mevzuat konularında eğitimler verilecek. Girişimcilere, tekno girişimcilik alanındaki çeşitli konularda seminerler ve paneller düzenlenecek. Girişimci adaylarının eğitimlerde aldıkları bilgiyi kendi iş fikirlerine aktarmaları için mentorluk hizmeti verilecek, teknoloji ve pazar doğrulama çalışmalarına destek olunacak. Programa bireysel başvuru gerçekleştiren girişimci adaylarına, ihtiyaç duymaları halinde ekip oluşturma desteği sağlanacak” diye konuştu.

Ön Kuluçka Merkezi ortak çalışma alanlarını kullanma imkanın sunulacağını aktaran Selim, “Girişimci adaylarının akademik danışmanlık alabilmelerinin yanı sıra; üniversitelerin araştırma altyapılarından ve imkanlarından mümkün olduğunca yararlanmaları da sağlanacak. Fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında ise yönlendirmede ve teknik destekte bulunulacak. Geçmiş dönemlerde BİGG Programını tamamlamış olan başarılı start-up’lar ile girişimci adaylar buluşturularak; ilham verici deneyim paylaşımları yapılmasına olanak sağlanacak. Şirket kurma ve mevzuat hakkında bilgilendirmeler yapılarak program sonrasında 2. aşama desteği almaya hak kazanan girişimcilere şirketleşme süreçlerinde ise mentorluk desteği verilecek” ifadesinde bulundu.