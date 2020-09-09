Bilimle sanayiye ışık tutuluyor

Son üç yılda Üniversite-Sanayi işbirliği adına önemli adımlar atan Ege Üniversitesi (EÜ), hem İzmir'de hem de Ege Bölgesi'nde yer alan sanayi kuruluşlarının çalışmalarına bilimsel katkı sunmaya devam ediyor

EÜ, "Üniversite-Sanayi İşbirlikli Projeler" kapsamında bünyesinde bulunan alanında yetkin akademisyenler aracılığı ile sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veriyor. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO) bünyesinde kayıt altında olan 71 danışmanlık projesi ile EÜ, geniş bir yelpazede sanayi ile bilimi buluşturuyor.

Üniversitede üretilen bilginin sanayi ile buluşmasının kalkınma için çok önemli olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren kentimizdeki ve bölgemizdeki sanayi kuruluşları ve STK'lar ile birebir temas halinde bulunduk. Organize sanayi bölgelerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Sanayi ve ticaret odalarımızın üst düzey temsilcilerini üniversitemizde ağırlayarak bölgemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmeye çalıştık. Bilginin katma değerli ürüne dönüşmesi adına çalışmalar yaptık. Çeşitli projelerle sanayicilerimize danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınma sürecine daha fazla nasıl katkı sağlayabileceğimizi tartışıyoruz" diye konuştu.

Pek çok alanda danışmanlık yapılıyor

Ege Üniversitesinin bünyesinde pek çok disiplinden yetkin akademisyenlerin bulunduğunu belirten Rektör Budak, "Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisiyiz. Üniversitemizde her alandan uzman akademisyenlerimiz var. Bu kapsamda; sağlık, tıbbi cihazlar, aşı, eczacılık, gıda, tekstil, bilişim, yapay zekâ, hammadde, ziraat, kimya, makine ve cihaz, otomotiv, çevre düzenlemesi, katı ve sıvı atıkların değerlendirilmesi, yapı ve inşaat, spor, su ürünleri gibi çok geniş bir yelpazede sanayicilerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ege Üniversitesi olarak bilimin ışığında üreticilerimize yol göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.