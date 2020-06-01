Bilişimde gelişim vakti

Türkiye'de ilk internet mesajı, 1986 yılında Ege Üniversitesinden Manhattan Community College'a atıldı. İlk ağ temelli kapalı devre uzaktan eğitim Ege'de yapıldı.

Türkiye'de ağ temelli kapalı devre uzaktan eğitim çalışmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi, Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde daha da önemli hale gelen uzaktan eğitim uygulamaları ile ülkemize örnek oldu. Bilimsel potansiyeli çağın gereklerine göre dizayn edilen ve altyapısı yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesinde son iki yılda uzaktan eğitim sistemine yapılan yatırımlar ile koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesi sağlandı. Ege Üniversitesinde; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde, uzaktan eğitim sisteminde büyük bir başarı hikâyesi yazıldı. Öğrenciler ve akademisyenlerle yapılan araştırmalar ile ulusal değerlendirme yapan kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yükseköğretim kurumları arasındaki başarısı ile dikkat çekti. Rektör Budak, "Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana ülkemizi daima ileri taşıma hedefi ile hep araştıran, üreten, keşfeden bir bilim yuvası olmuştur. Bugün, her anlamda daha güçlü bir üniversite olarak, fayda ve hizmet ağımızı toplumun tüm kesimlerine ulaştırıyor; ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif bir rol üstleniyoruz. Mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğum Ege Üniversitesinin, bilim dünyasında ulaştığı bu saygın konumu birlikte daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Geçmişinden aldığımız güçle hep birlikte üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ege Üniversitesi bünyesinde 1984 yılında kurulan ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (EGEMM) çekirdeğini oluşturan Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM), Türkiye'de ağ tabanlı yayıncılık ve uzaktan eğitim alanlarında önemli hizmetlere öncülük etti. Dünyada ve Türkiye'de sağlıktan eğitime, mühendislikten temel bilimlere, teknolojiden spora farklı alanlarda pek çok ilki literatüre kazandırarak insanlığın hizmetine sunan Ege Üniversitesinin, ülkemiz bilim, eğitim ve teknolojisine kazandırdığı ilkler arasında internet ve ağ tabanlı yayıncılık ile uzaktan eğitim alanında yapılan çalışmalar da yer alıyor.

Araştıran, keşfeden ve üreten bilim yuvası

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, " Üniversitemiz, bugün bünyesinde bulundurduğu donanımlı birimleri ve nitelikli akademisyenleri ile küresel ölçekte tanınan dev bir bilim merkezidir. Üniversitemiz, ülkesine ve bilim dünyasına karşı taşıdığı yüksek sorumluluk bilinciyle; pek çok üniversitenin doğduğu yer olmuş, bilim dünyasına binlerce ilki ve yüz binlerce idealist genci kazandırmıştır. Kurulduğu günden bu yana ülkemizi daima ileri taşıma hedefi ile hep araştıran, üreten, keşfeden bir bilim yuvası olmuştur. Ülkemizin ağ tabanlı uzaktan eğitim çalışmaları başta olmak üzere bilgisayar ve IT teknolojisinin temelleri ile ilk internet mesajlaşması üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitim dersleri de üniversitemizde ilk olarak kapalı devre televizyon sistemi kullanılarak yapılmıştır. 1984 yılında üniversitemiz stüdyolarında çekilen dersler, Ege Üniversitesi kampüsünün çeşitli noktalarına kablolar aracılığıyla iletilmiştir. Bu birikimin meyvelerini bugün ziyadesi ile alıyoruz. Altyapımız ve köklü birikimimiz ile son yıllarda hayata geçirdiğimiz dijital yeniliklerle Kovid -19 salgın sürecinde eğitim öğretimi sürdüğümüz uzaktan eğitim sistemimizde bir sıkıntı yaşamadık. Pandemi sürecinde Ege Üniversitesi olarak zorlu bir sınavı geride bıraktık. İki buçuk yıl önce hayata geçirdiğimiz Egeders uygulaması sayesinde pek çok üniversite sıkıntı yaşarken biz, sıkıntı yaşamadan süreci atlattık. Ancak bu durum bizi rehavete düşürmesin. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Öncelikli olarak olası bir Covıd 2 salgını karşısında Ege Üniversitesi olarak neler yapacağımızı eylem planları doğrultusunda ortaya koymalıyız. Özellikle uzaktan eğitim, hastanemizdeki sağlık hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini nasıl yürüteceğimizi şimdiden belirlemeliyiz. Egeders canlı uygulamasını gelecek yıl içerisinde aktif olarak kullanmak, bizim için oldukça önemli. Kriz anlarını fırsata çevirmemiz gerekiyor. Bu süreçte araştırmalarımıza hız kesmeden devam ederek kaliteli akademik yayınları ve projeleri hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

Ege Üniversitesini hak ettiği konuma taşıyıncaya kadar bıkmadan usanmadan hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Rektör Budak, "Yolumuz uzun ve üstümüze düşen büyük sorumluluklar var. Hocalarımızdan devraldığımız bu bayrağı, aynı ruh, azim ve inançla geleceğimize teslim edeceğiz. Şundan hiç bir şüphem yok ki onlar da aynı anlayışla bayrağı bilim üssünün burçlarında dalgalandırmaya devam edecekler. Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde; Üniversitemiz açısından gururla anacağımız çok kıymetli başarılara imza attık. Üniversitemizi, hak ettiği şekilde Araştırma Üniversiteleri arasına taşıma yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Üniversitemizdeki tüm koşulları, bilime sunduğumuz faydayı artıracak şekilde geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün, her anlamda daha güçlü bir üniversite olarak, fayda ve hizmet ağımızı toplumun tüm kesimlerine ulaştırıyor; ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif bir rol üstleniyoruz. Üniversitemizin bilim dünyasında ulaştığı bu saygın konumu birlikte daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Geçmişinden aldığımız güçle birlikte üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Gelişimine öncülük ettik

Uzaktan eğitim dersleri, Ege Üniversitesinde ilk olarak kapalı devre televizyon sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. 1984 yılında kurulan ve EGEMM'in çekirdeğini oluşturan Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin stüdyolarında çekilen dersler, Ege Üniversitesi kampüsünün çeşitli noktalarına kablolar aracılığıyla iletildi. Ege Üniversitesinde Prof. Dr. Oğuz Manas'ın girişimleri ile Fortran 4 kodlama sistem dersi, 1979 -1980 yıllarında bütün fakülte ve bölümlere zorunlu ders olarak müfredata alındı. 1986 yılında BAUM Müdürü Prof. Dr. Oğuz Manas tarafından hazırlanarak verilmeye başlayan kodlama dersleri, Odyovizüel Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmet Köktürk koordinatörlüğünde 17 Nisan 1986 tarihinde yayınlanmaya başlandı. Türkiye'de internet ile ilgili ilk çalışmalar 1980'li yıllarda başladı. Ege Üniversitesinin öncülüğünde, 1987 yılında Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVAKA) adıyla akademik tabanlı bir ağ kuruldu. Türkiye'de bilişim teknolojisinin gelişimine öncülük eden Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, uzun bir dönem Türkiye'nin bilişim teknolojileri alanında çalışma yapan ana kuruluşlarından birisi oldu. Pek çok üniversite, internet 1993 yılında ticari hale dönüşünceye kadar, önce 1984 yılında kurulan EARN Avrupa'ya, ardından da 1982 yılında ABD'de ilk olarak New York City University ve Yale arasında veri iletişimi amacıyla kurulan BITNET'e Ege Üniversitesi aracılığı ile bağlandı. Türkiye'de ilk internet mesajı 1986 yılında Ege Üniversitesi'nden Manhattan Community College'a (New York) atıldı. Mesaj, Türkiye'yi internet ile tanıştıran Prof. Oğuz Manas tarafından oğluna atıldı. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde bazı sanayi kuruluşları da bilgisayarlaşma çalışmalarını Ege Üniversitesi üzerinden yürüttü.



