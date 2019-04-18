İlaç endüstrisi, tekstil, adli tıp ve genetik konularda uygulama alanlarına sahip olan firmamız iş ortaklarına sürdürülebilir, önemli bir destek sunmayı ilke haline getirmiştir.

BMS Kimya olarak; laboratuvar, teknik cihaz ve ekipmanlar bunların sarf malzemelerinin tedarik edilmesi konularında yıllardır hizmet vermeye devam ediyoruz. İlaç endüstrisi, tekstil, adli tıp ve genetik konularda uygulama alanlarına sahip olan firmamız iş ortaklarına sürdürülebilir, önemli bir destek sunmayı ilke haline getirmiştir.

En önemli hedeflerimizden biri, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, dünya markaları ile önemli iş anlaşmaları yapmak ve sektöre ait son gelişmeleri ülkemize getirebilmektir.

Sektörde yer alan test cihazları ve bu cihazların sarf malzemelerinin güvenilir bir şekilde tarafınıza iletilmesi önemli bir konu. Bu malzemelerin güvenilir tedarik edilmesinin yanında satış sonraki destek ve müşterinin konu ile ilgili eğitimi konusunda göstermiş olduğumuz önem ile sektörde ende gelen firmalar arasındaki yerimizi korumaya devam ediyoruz.

ARCTIKO MUF 40: Tezgâh üstü olarak nitelendirdiğimiz bu ürün tezgah altı olarak da güvenle kullanılabilir. Küçük ortamlara uygun kompakt bir tasarım ve en düşük gürültü seviyesine sahip olan Arctiko Muf 40, düşük enerji tüketimi sayesinde kullanıcı dostu ürünlerimiz arasındaki önemli bir yere sahiptir. Ayarlanabilir raf sistemine sahiptir. Ayakları kontrol edilebilir bir şekilde tasarlanmıştır.

ARCTIKO ULUF 590: Ultra düşük sıcaklıkta dondurucu olan Arctiko Uluf 590, en iyi güvenliği sağlamak amacı ile iki bağımsız sisteminden oluşan çift soğutma teknolojisine sahiptir. Herhangi bir problemle karşılaşıldığında diğer sistem devreye girerek soğutma işlemini devam ettirir. Tekerlekli ayak sistemi sayesinde hareket kolaylığının rahatlığını yaşayın.