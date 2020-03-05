Bu 5 uygulamayı kullananlar rahat ediyor

Cep telefonu uygulamaları ile birçok işimizi artık görmemiz mümkün. Bu uygulamalardan bazılarının kullanımı nerede ise olmazsa olmaz denebilecek seviyeye gelmiş bulunmaktadır.

Bazı uygulamaların kullanımı son derece büyük bir rahatlık sağlamaktadır. 2019 yılı içerisinde kullanılan uygulamalar ile ilgili yapılan yorumlar incelendiğinde kullanıcıların en fazla memnun kaldığı uygulamaları sizler için araştırdık.

Marul; Beğenilen uygulamalar arasında Marul uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama ile market alışverişleri artık çok kolay bir hal almaktadır. Uygulamanın indirilmesi ile birlikte üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin oluşması ile birlikte istenilen ürünlerin eve gelmesi mümkün olmaktadır. Uygulama günlük hayat içerisinde bazen büyük bir sıkıntı teşkil eden market alış verişi işlemini pratik bir hale getiriyor. Uygulama ile ilgili yapılan yorumlar incelendiğinde, kullanıcıların uygulamayı son derece beğendikleri ve tekrar mutlaka kullanacakları ifade ediliyor.

Uygulamanın Faydaları

Mobil ve tablet üzerinden uygulamanın indirilmesi ile birlikte kullanılabilmektedir. Siparişin verilmesi ile birlikte dakikalar içerisinde alış veriş tamamlanmaktadır. Cazip kampanyalar uygulama içerisinde bulunmaktadır. Zaman tasarrufu sağlamaktadır. Ürünlerin iade işlemi sorunsuz çözümlenmektedir.

Bi Servis; Arızalanan ve bakımı gelen ürünlerin gereğinin yapılabilmesi için servis ihtiyacı olmaktadır. Günlük hayatın karmaşası ve yoğunluğu içerisinde bu işleme ekstra zaman ayırmak son derece büyük bir külfete dönüşmektedir. Bu külfetin farkına varan Bi Servis tasarımcıları işlemin tüm zorluklarını kullanıcılarının sırtından almış bulunmaktadır. Bi Servis kullanıcıları servis ihtiyaçlarını oldukça basit ve sıradan bir şekilde çözebilmektedir.

Uygulamanın Faydaları

Servis ihtiyacı problem olmaktan çıkmaktadır. Uygulama üzerinden istenilen özelliklerde servis temin edilmesi dakikalar içerisinde hal edilmektedir. Fiyat bakımından piyasa koşullarının altında işlem yapılmaktadır. Site alınan hizmetin takipçisi konumundadır.

Günlük hayat içerisinde oldukça büyük bir zaman gerektiren servis hizmeti temin edilmesi işlemi Bi Servis sitesi ile sorun olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Son derece günlük hayat kolaylaştıran bir uygulama olması sebebiyle tavsiye edilmekte ve kullanılmaktadır.

Evernote; Günlük hayat içerisinde hatırlamakta zorluk çektiğimiz konuları not almamıza yardımcı olan uygulamalardan birisi olarak bilinmektedir. Kullanım sıklığı değerlendirildiğinde bu uygulamanın son derece yoğun bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Uygulamanın hatırlanması gereken konuları zamanında uygulama kullanıcısına iletmektedir. Aynı zamanda uygulama bilgileri bulut içerisinde saklıyor olmasından dolayı diğer cihazlar üzerinden de erişiminin sağlanması mümkündür.

Uygulamanın Faydaları

Hatırlanması gereken konular alarm özelliği ile birlikte kullanılarak hatırlanması sağlanmaktadır. Uygulama tamamen ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bulut içerisine kayıt yapılmasından dolayı diğer cihazlar üzerinden erişiminin sağlanması da mümkündür.

Pocket; Web üzerinden takip ettiğimiz içeriklerin bir arada bulunmasını ve erişiminin sağlanmasını temin etmektedir. Daha sonradan okunması planlanan içerikler bu uygulama içerisine atılarak takip edilmesi sağlanmaktadır. Son derece pratik ve kullanışlı olmasında dolayı kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılmaktadır.

Uygulamanın Faydaları

Uygulama ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İçeriklerin daha sonradan okunması planlanması durumunda bu uygulamanın kullanımı sağlanmaktadır. Uygulama cihaz üzerinde çok fazla yer kaplamamaktadır.

Moves; Spor ile alakalı olanlar tarafından kullanılmakta olan bir uygulamadır. Yürüyüş ve koşu ile ilgilenmekte olan kişiler tarafından daha sık kullanılmaktadır. Ne kadar süre ile spor yapıldığını ve bu süre içerisinde ne kadar kalori yakıldığı uygulama vasıtası ile takip edilmektedir. Son derece kullanışlı ve pratiktir. Uygulama ücretsiz olarak hizmet vermektedir.





