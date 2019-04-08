Buzdolabının Dış Kısmında Terleme Neden Olur? Nasıl Çözülür?

Her evin en temel gereksinimlerinin başında gelen buzdolapları, sürekli olarak kullanılıyor olması nedeni ile arıza olasılıkları çok daha yüksek seviyede olabiliyor.

Özellikle de buzdolabının yoğun kullanımı sürecinde etkileşimde olduğu çevresel unsurlar, yapılan kullanım hataları gibi pek çok farklı etkene bağlı olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu çerçevede Bosch Servisi merkezinde buzdolabı teknolojisine ilişkin olarak en yüksek görülme sıklığı bulunan arızalardan birisi de buzdolabının dış kısmında terleme yaşanmasıdır. Buzdolabının dış yüzeyi üzerinde “terleme” olarak tabir edilebilecek bir nemlenme ve küçük baloncuklar oluşması mutlaka dikkate alınması gereken bir durumdur.

Genel olarak buzdolabının dış kısmında terleme gibi bir durumun ortaya çıkışı özellikle de kış aylarında normal bir durumdur. Buzdolabının bulunduğu mekanının sıcaklık ve nem oranlarının yüksek seviyede olması gibi etkenler nedeni ile dış yüzeyinde terleme olarak tabir edilen nemlenme durumu söz konusu olabilir. Bu tip durumlarda buzdolabının dış yüzeyindeki boya ve malzemeye sürekli nemli kalmanın oluşturabileceği etkilerden koruyabilmek için mutlaka düzenli olarak kuru ve temiz bir bez ile buzdolabının terleme meydana gelen dış yüzeyinin silinmesi önerilmektedir. Ancak buzdolabında söz konusu olan dış yüzeydeki terleme durumu sadece bir bölge ile sınırlı ise profesyonel teknisyen müdahalesi gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle de Maltepe Bosch Servisi merkezinin iletişim numaralarına 7 gün 24 saat başvuru gerçekleştirilebilir.

Buzdolabının dış yüzeyinde meydana gelen bölgesel terleme sorunlarının çözümü için buzdolabı teknolojisini ve çalışma prensipleri ile birlikte olası arızalarını yakından tanıyan ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Çekmeköy Bosch Servisi beyaz eşya teknisyenleri tarafından en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirilir. Bölge genelinde her zaman müdahale için hazır durumda bulunan tam donanımlı servis araçları ile arıza bildirimlerine çok kısa zaman dilimleri içerisinde yanıt sağlayabilmektedir. Bu şekilde vakit kaybetmeden ve durumun buzdolabında daha fazla soruna neden olması söz konusu olmadan gereken kontrol ve onarım müdahalelerinin uygulanabilmesini sağlıyor. Üstelik bu onarım müdahaleleri sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak, gerçekleştirilmektedir. Böylelikle buzdolabının en kısa süre içerisinde sorundan kurtularak, ilk günkü performans verimliliğinde kullanımı sağlanmaktadır.