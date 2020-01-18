Çağımız uzmanlaşma çağı

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından "Lisansüstü Eğitim Çalıştayı" düzenlendi. Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çalıştaya, Prof. Dr. Mahmut Töbü, Prof. Dr. Tijen Pamir, Prof. Dr. Uğur Tekin, akademisyenler, alnında uzman konuşmacılar ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Prof. Dr. Mahmut Töbü, 21.yüzyılın uzmanlaşma yüzyılı olduğunu ifade ederek, "21.yüzyıl uzmanlaşma yüzyılı. Dolayısıyla bilgiyi kullanan geliştiren ve üreten bir düşünce tarzıyla problem çözebilecek insan gücünü yetiştirmek bizim en temel görevimiz. Bu görev bilinciyle her zaman siz öğrencilerimizin yanındayız. Sizlerin bilgi gücünüzle geleceğe yatırım yaparak küresel dünyada yer alacağımıza yürekten inanıyoruz ve bu kutsal yolculuğunuzda bizler her zaman yanınızdayız" dedi. Doç. Dr. Emel Öykü Çetin Uyanıkgil, "Ulusal Sağlık Politikalarında Lisansüstü Eğitimin Yeri" ve Doç. Dr. Fatma Orgun "Ege Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Eğitimin Mevcut Durumu" konularında sunum gerçekleştirdi.

Kalıcı kılma esası

Doç. Dr. Çetin Uyanıkgil, 21.yüzyılın bilgi çağı olduğunun kanıtlandığını söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzyılda kişisel gelişimin üst düzeyde olmasını bekliyoruz. Yaşam boyu öğrenme hepimiz için çok önemli. Yaratıcı becerilere sahip olmamız ön plana çıkıyor. Eğitim yaşam boyu kullanılabilecek bir alışkanlık davranış ve araştırma durumu elde etme ve öğrenme gücünü kalıcı kılma esasına dayanmaktadır" dedi. Doç. Dr. Fatma Orgun, Ege Üniversitesinde sağlık bilimlerine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimine 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve lisansüstü eğitim ve öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliği ile lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

