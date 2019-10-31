Çamaşır Makinesi Seçilen Programda Takılı Kalıyor, Ne Yapmalıyım?

Çamaşır makinenizde, yıkama işlemi için seçtiğini bir programda takılı kalması gibi bir durumla karşı karşıya kalmanız durumunda yapabileceğiniz küçük müdahale şansı bulunmaktadır.

Profesyonel Göztepe Arçelik Servisi teknik destek müdahalesi öncesinde bireysel olarak yapabileceğiniz birkaç adımla çamaşır makinesi seçilen programda takılı kalma sorunu çözüme kavuşturabilmeniz mümkündür.

Çamaşır makineniz seçilen programda takılı kalıyorsa yapmanız gereken kontroller sırasıyla;

Su akışı kontrolü(çamaşır makinenizin bağlı olduğu su tesisatında su olup, olmadığı veya musluğun açık olup olmadığı).

Su giriş ve tahliye hortumu(Her iki hortumda da kıvrılma olup olmadığı, yükseklik ve uzunluk kontrolü).

Ön kapak kontrolü(Çamaşır makinesi ön kapağının tamamen kapanıp, kapanmadığının kontrolü).

Çamaşır makinesi fazla çamaşır yüklenmesi kontrolü(Kapasiteden fazla çamaşır yüklenip, yüklenmediği).

Çocuk kilidinin açık olup, olmadığının kontrolünün yapılması gerekir.

Çamaşır makinesi filtresinde tıkanıklık olup, olmadığına bakılmalıdır.

Yukarıdaki kontrollerde bir sorun tespit edilirse, hemen bireysel müdahaleyle giderilerek, makinenin yeniden sorunsuz şekilde kullanımı sağlanabilmektedir. Bunun dışındaki müdahaleler için Örnek Mahallesi HYPERLINK "https://www.arcelikservisi.tv/ornek-mahallesi-arcelik-servisi/" Arçelik Servisi merkezi teknik hizmetlerinden yardım alın.

Çamaşır Makinesi Programda Takılı Kalıyorsa Ne Yapılmalı?

Çamaşır makinesinin seçilen yıkama programında takılı kalması durumunda, makinenizin yukarıda belirtilen kontrollerini yapmalısınız. Eğer çamaşır makinenizde yukarıda belirtilen faktörlerde bir sorunu mevcut değil ise direkt olarak “Yıkama Programı İptali” yaparak, kolay bir şekilde programın iptalini sağlayabilirsiniz. Daha sonra tekrar makinenizi farklı bir programda çalıştırmayı denemelisiniz. Yaptığınız bu müdahaleler sonucunda herhangi bir sonuç alamamanız halinde ise https://www.arcelikservisi.tv bağlantısından iletişim bilgilerine ulaşabileceğiniz, Arçelik Servisi merkezimizden profesyonel destek alabilirsiniz.



