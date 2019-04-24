Çamaşır Makinesinin Kazanı Dönmüyor

Çamaşır makinesinin kazanının dönmemesi, sistemde çok ciddi bir kireç birikiminin söz konusu olmasından kaynaklı olabilir.

Genellikle tüketicilerin çamaşır makinesi çalışmıyor ya da çamaşır makinesi yıkama yapmıyor şikayetler ile Göztepe Arçelik Servisi merkezi hizmetlerine başvuruda bulunduğu bu arıza oldukça sık şekilde görülen arızalardan birisidir. Çamaşır makinesinin temel fonksiyonu olan devir hızlarına çıkabilmesine engel olan çamaşır makinesinin kazanının dönmemesi çok ciddi bir arızaya işaret etmektedir. Eğer çamaşır makinesinin kazanının dönmediği tespit edilir ise bireysel olarak yapılabilecek herhangi bir işlem şansı bulunmadığından profesyonel çamaşır makinesi servisi hizmetlerine başvuru gerçekleştirilmesi gerekir. Bu şekilde uzmanlar tarafından uygun olan müdahalelerin en hızlı şekilde yerine getirilebilmesi sağlanabilmektedir.

Çamaşır makinesinin kazanının dönmemesi, sistemde çok ciddi bir kireç birikiminin söz konusu olmasından kaynaklı olabilir. Bunun dışında çamaşır makinesinin kazanının dönüşünü sağlayan makine motoru, çamaşır makinesi kasnak lastiği gibi parçalarda arıza meydana gelmesi durumunda çamaşır makinesinin kazanı dönüş yapamaz. Bu tip parçalarda arıza olup, olmadığının anlaşılabilmesi için bile mutlaka bu parçalara ve temel çamaşır makinesi çalışma prensibine ilişkin olarak bilgi sahibi olan kişiler tarafından kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekir. Örnek Mahallesi Arçelik Servisi merkezi uzman ve sertifikalı teknisyenleri ile kullanıcıların bu konudaki ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Bölge genelinde uzun yıllardır faaliyet göstermekte olan Pendik Arçelik Servisi merkezi, tüketicilerin çamaşır makinesinin çalışmaması veya çamaşır makinesinin kazanının dönmemesi şikayetlerine yönelik olarak en yakın lokasyonda olan uzman ekibini yönlendirmektedir. Bölge genelinde her zaman hazır durumda bulunan tam donanımlı servis araçları ile hizmet taşıyan uzman teknisyenler, gerekli olan kontrolleri gerçekleştirerek, kısa süre içerisinde hangi parçadaki arızadan kazanının dönmediğini tespit edebilmektedir. Tespit edilen arızaya ilişkin olarak onarım veya parça değişim işlemlerini de yine yerinde gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde çamaşır makinesinin vakit kaybı olmadan kazanının dönmemesi şikayetlerinden kurtulabilmesi sağlanıyor. Maksimum seviyede müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı kapsamında çamaşır makinesinde onarılan ya da değiştirilen parçaya ilişkin olarak 1 yıllık garanti desteği tüm tüketicilere sunuluyor. Bu kaliteli ve dünya standartlarındaki çamaşır makinesi servisi hizmetlerinden 7 gün 24 saat çağrı merkezi aracılığı ile yararlanabilme imkanı bulunuyor. Çağrı merkezini arayarak, kolay bir şekilde çamaşır makinesi arızası başvurularının gerçekleştirilebilmesi mümkündür.



