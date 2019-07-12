Canlı TV internetten nasıl izlenir?

İnternetin yaygın kullanılmaya başlamasıyla birlikte, tüm sektörlerde online hizmetler verilmeye başlanmıştır.

İnternetin yaygın kullanılmaya başlamasıyla birlikte, tüm sektörlerde online hizmetler verilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de online tv hizmetleri canlı tv markasıyla uzun yıllardır verilmektedir. Oluşturduğu online platform ile haber, spor, çocuk, dini, belgesel yerel ve genel televizyon kanallarını içeren yüzlerce kanalın seyredilmesini sağlamaktadır. Tüm ziyaretçileri 2005 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak tüm televizyon kanallarını seyredebiliyorlar.

İnsanlar evlerinde televizyon seyredebilmek için çeşitli anten sistemlerini kullanmaktadır. Anten seçeneklerine göre kanal listeleri değişmektedir. tv izle hizmeti veren canlitv.com sitesi tüm kullanıcılarına internet üzerinden istenilen kanalların seyredilmesini sağlıyor. Bulunduğunuz her yerde internet erişimiz olduğunda, bilgisayarınız ya da mobil cihazlarınızdan canlitv.com sitesine erişim yapabiliyor ve kanal seçimi yaparak kesintisiz olarak seyredebiliyorsunuz. Hizmetlerinin sınırsız ve kanalların donma olmadan seyredilebilmesi hizmetlerini uzun yıllar sürdürmesine neden olmaktadır.

Canlitv.com sitesi televizyon izleme hizmetlerinin tamamını ücretsiz olarak sunmaktadır. Kullanıcılar tüm mobil uygulamaları ücretsiz kullanabilmekte istedikleri anda canlı tv izleyebilmektedirler.Mobil cihazlar için Android uygulamasını geliştirmiş, kullanıcılar uygulamayı indirerek istedikleri kullanmaya başlayabiliyorlar. 2005 yılından günümüze kadar görmüş olduğu büyük ilgi sayesinde hizmet kalitesini sürekli artırmaktadır. Ayrıca site içerisinde, hangi kanalın kaç kişi tarafından seyredildiği, kaç aktif izleyicinin bulunduğunu kanalların izlenme oranları gibi çeşitli istatistik bilgilerini de yayınlamaktadır. Televizyon kanalları frekans bilgilerini arayan kullanıcılar canlitv.com sitesinde tüm kanalların frekanslarını bulabiliyorlar.