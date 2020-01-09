Hayatımızın en önemli parçalarından biri arabalarımızdır. Sağladığı kolaylık sayesinde, konforlu bir ulaşım sağlar ve bu ulaşımı minimal süreye indirger.

Bize bu kadar kolaylık sağlayan araçlarımızın da zaman zaman değişim ve yenilenmelere ihtiyacı olabiliyor. Araç sahipleri ve araçlar için motor yağı oldukça önemli bir yere sahiptir. Aracın en önemli parçası olan motorun arızasız çalışabilmesi için motor yağı çok gereklidir. Motor yağları ham petrol ve motora uyumlu zarar vermeyen bazı yağların karışımı sayesinde elde edilir. Motor yağları motorun korunmasını sağlayarak, aracın daha az enerji harcayarak çalışmasını sağlar. Aracın uzun süre çalışması durumunda parçaların soğuması gibi önemli bir işlevi de bulunur. Mineral yağ, tam sentetik yağ ve yarı sentetik yağlardan üretilen motor yağları günümüzde araçlar için kullanılıyor. Yenilenme gerektiren motor yağları, aracımız için büyük önem taşır. Bu nedenle Castrol motor yağı kullanmak arabanız için en kaliteli yağ seçimi olacaktır. Araçların bizim güvenliğimizi koruyabilmesi için bizim de araçlarımızı kaliteli ve onu koruyacak motor yağları tercih etmemiz gerekiyor. Sitemiz www.onlineyedekparca.com üzerinden aracının için ihtiyacınız olan motor yağına sahip olabilir, aracınızın ve kendinizin güvenli sürüş ihtimalini artırabilirsiniz.

Castrol EDGE 5W30

Castrol Motor yağı olan bu ürün, sıvı titanyum içeriyor. Üst model araçlarda kullanılan bu çeşit, yüksek performans sağlar ve aracının motorunu korur. Basıncı artırarak motorun zorlanmasını engelleyen yağ, sürtünmeyi azalırken de güç kaybı oluşturmaz. En iyi araçlarda kullanılan bu yağ çeşidi, aracı yüksek performansta kullanmanızı sağlayacak bir üründür. Audi, BMW, Mercedes, Skoda, Mercedes- Benz, Smart, VW, Seat gibi araçlarda tercih edilebilir.

Castrol 10W40 A3/B4

Sentetik yağlardan üretilerek elde edilmiş olan bu yağ çeşidi, içerdiği akıllı moleküller sayesinde aracınızın kalbi olan motoru korur. Aracın ısınması ve soğumasında yardımcı olur ve motor parçaları üzerinde oluşabilecek aşınmalardan motoru korur. Yüksek performans çalışma sağlayan bu ürün, motorun harcadığı enerjiyi azaltarak aracı destekler. Tüm araçlarınızda kolaylıkla tercih edebileceğiniz bu ürünü, www.onlineyedekparca.com sitemizden gönül rahatlığı ile sipariş verebilirsiniz. Sitemiz size en iyi hizmeti vererek orijinal ürünlere uygun fiyatlar ile ulaşmanızı sağlar.

Castrol 5W30 C3