Çevrimiçi arkadaşlık: 2022 yılında aşkı bulmak ve sürdürmek

Pandemi ve karantina ortamında, günümüz insanları giderek daha fazla bilgiye sahip oluyor ve dijital formatta iletişim kuruyor

Aslında, genel olarak bu yalnızca en yakındaki insan çevresiyle değil, dış dünyayla da sosyal bağları sürdürmek için tek fırsattır. Araştırmacılara göre, insanların yaklaşık %80-90'ı son iki yılda iletişimlerinin önemli bir bölümünü internet ortamına taşımıştır. Bu pek de sürpriz olmadı.

İşte modern toplumun dijitalleşme hızını açıkça gösteren birkaç ilginç bilgi:

-Pandeminin ilk aylarında internet trafiği %30 arttı (Akamai şirketinin raporuna göre).

-Dünya nüfusunun yarısından fazlası halihazırda sürekli olarak sosyal ağları kullanmaktadır.

-Her saniye, dünyada 12 yeni internet kullanıcısı ortaya çıkıyor.

-GlobalWebIndex'e göre günümüz insanlarının yaklaşık dörtte biri, pandeminin sona ermesinden sonra çoğunlukla evden çalışacaklarına inanıyor.

-Video konferans sayısı (ülkeye bağlı olarak) %8-46 arttı.

Ve tüm bunlarla birlikte arkadaşlık sektörü çok değişiyor. Günümüzde, pandeminin başından bu yana iki yılı aşkın fazla bir süredir çevrimdışı arkadaşlığın bir daha asla eskisi gibi olmayacağı açıktır. Tüm yalnızlar çevrimiçine taşındı ve birçoğu zaten gerçek dünyada bir sohbet başlatma girişimlerini kötü davranış olarak nitelendiriyor. Ama neden çevrimiçi olarak yeni bir ilişkiye başlamak bu kadar zor ve umut verici bir tanışma girişimleri hiçbir sonuç vermiyor? Hadi bunu çözelim!

Tinder ve benzerleri neden istediğiniz gibi çalışmıyor?

Bütün arkadaşlık siteleri ve uygulamaları hakkındaki çirkin gerçeği bilmek ister misiniz? Burada bir eşleşme bulmanızın onlar için kârsız olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Sonuçta, her başarılı çift, siteye para kazandıran ve istatistikleri iyileştiren iki kayıp kullanıcıdır. Bu bir paradoks ancak doğrud — Tinder ve benzerleri, sadece onları mümkün olduğunca uzun süre kullanmanızla ilgilenmektedir.

Ancak başarısız tanışmalar için sadece siteleri suçlamak haksızlık olurdu. Aslında milyonlarca insanın burada başarılı olamamasının birçok subjektif nedeni var. Bu nedenleri adlandırmaya ve onlara nasıl direnileceği konusunda bazı ipuçlar vermek istiyoruz.

Sebep #1. Abartılı özgüven veya çok yüksek beklentiler

Benlik saygısı yüksek olan insanlar (hem erkek hem kadın) bir eşleşme bulmakta çok zorlanır. Birçoğu iki seçeneği olduğunu düşünüyor. Birincisi — prensi/prenses bulmaktır. İkincisi — sıradan bir ortalama insan bulmak. Tabii ki de ilk seçenekle ilgileniyorlar. Ancak bu seçenek yanlıştır. Aslında, seçenekler farklıdır — kaderinizi sadece iyi bir sıradan insana bağlamak veya yalnız kalmak.

Ne yapmalı?

Benlik saygınızı yeniden değerlendirmeye çalışın. Kişisel yaşamınızı bir şekilde iyileştirmek için kendi ilkelerinizden ödün vermemeli ve ideallerinizi tamamen terk etmemelisiniz. Ama bazen gökyüzünden inmek ve dünyaya toz pembe gözlüklerle bakmamakta fayda var.

Sebep #2. Kendini sunma becerisinde eksiklik veya bana tembellik

Herhangi bir çaba sarf etmeden bir arkadaşlık sitesinde veya uygulamasında aşkınızla tanışacağınızı düşünmek saflık olur. Profilinizi doldurmak ve birkaç fotoğraf eklemek için çok tembelseniz o halde ne tür başarılı ve gelecek vaat eden bir tanışmadan bahsedebiliriz? Aynı şey bir kişi kendini nasıl doğru bir şekilde sunacağını, kendisi ve ilgi alanları hakkında konuşmayı, yaratıcılık göstermeyi vb. bilmiyorsa da söylenebilir.

Ne yapmalı?

Sanal “benliğinizi” oluşturmak için daha fazla zaman harcayın. Doğru, yeterli, anlaşılır, ilginç ve aynı zamanda gerçek olmalıdır. Var olmayan bir şey icat etmeye ve kendinize başka insanların marifetlerini atfetmeye gerek yok. Profiliniz diğer kullanıcıları çekmiyorsa, bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiştir.

Sebep #3. Yüksek beklentiler

Uygulama mağazasındaki herhangi bir arkadaşlık sitesine veya uygulama sayfasına gidin ve harika istatistikler göreceksiniz. Milyonlarca aktif kullanıcı, binlerce mutlu çift, benzersiz eş seçim algoritmaları ve çok daha fazlası. Çoğu durumda, tüm bu bilgiler yoğun bir şekilde süslenmiştir. Ve bu, birkaç saat içinde hayatlarının aşkını burada bulacaklarını düşünmeye başlayan kullanıcıların beklentilerini abartıyor. Ama öyle olmuyor!

Ne yapmalı?

Gerçekçi olun. Web'de bir partner aramak, azim, dikkat ve kendinizi sunma becerisi gerektiren uzun ve oldukça yorucu bir süreç olabilir. Üstelik klasik arkadaşlık siteleri ve uygulamalarında her zaman başarı sizi beklemiyor. Bazen bir alternatif bulmaya değer.

Çevrimiçi görüntülü sohbet: gelecek vaat eden bir arkadaşlık platformu mu yoksa sıradan bir iletişim aracı mı?

Görüntülü sohbetler 2009 yılında beri mevcut. Ve son zamanlarda birkaç nedenden dolayı klasik arkadaşlık uygulamalarının çok ciddi rakibi haline geldi:

-dünya çapında geniş ve aktif kitle;

-kayıt olmadan görüntülü sohbeti kullanma imkanı (çoğu durumda);

-on yıl önceki durumla karşılaştırıldığında güzel denetim;

-yazmak yerine yüz yüze iletişim;

-öylesine kaydırma ve garip arama algoritmaları yok.

Ayrıca, artık gereğinden fazla çevrimiçi görüntülü sohbet mevcut — binlerce kişilik kitleye sahip düzinelerce popüler platform. Daha net olması için bu tür görüntülü sohbetlere birkaç örnek verelim:

Emeraldchat — medya ve yazılı mesajlaşma için görüntülü sohbet ve işlevsel mesajlaşma kombinasyonu. Ayrıca, uygun partnerler için daha doğru bir arama için orijinal kullanıcı karma sistemi.

Tinychat — tam olarak klasik bir görüntülü sohbetten ziyade bir akış hizmeti. Kendi akışınızı başlatabilir veya başka birinin akışına izleyici olarak katılabilirsiniz.

Bazoocam — biraz modası geçmiş bir tasarıma sahip, kendini kanıtlamış bir görüntülü sohbet. Ancak Bazoocam'in çevrimiçi mini oyunların yanı sıra +18 dahil olmak üzere video akış işlevi vardır.

OmeTV — cinsiyet ve coğrafi filtrelere sahip basit ama kullanıcı dostu bir web sohbetinin yanı sıra mesajları istediğiniz dile çevirme imkanı. Yabancılarla iletişim kurmak için iyi bir seçenek.

CooMeet — erkekleri yalnızca kızlarla buluşturan özel bir cinsiyet filtresine sahip çevrimiçi görüntülü sohbet. Arama hatası veya aksaklık yoktur ve ayrıca coomeet.com/tr sektördeki en iyi denetleme sistemlerinden birine sahiptir.

Gördüğünüz gibi seçenekler oldukça geniş. Ancak popüler görüntülü sohbetlerin sadece en küçük kısmını listeledik. Size uygun olanı kolayca bulacaksınız. Ve burada kesinlikle ilginç partnerle tanışacaksınız. Kim bilir belki de hayatınızın aşkı Tinder'da değil de görüntülü sohbette sizi bekliyordur.

Özetleyelim

Geliştiricilerin tüm güvencelerine rağmen, arkadaşlık siteleri ve uygulamaları genellikle söylendiği kadar etkili olmaya yakın bile değil. Burada bir ömürlük aşkla karşılaşabileceğinizi inkar etmiyoruz. Tıpkı sosyal ağlarda, forumlarda veya anlık mesajlaşma programlarında olduğu gibi. Ancak aşkınızı bulmak ve güçlü bir ilişkiye başlamak gibi net bir hedefiniz varsa, klasik arkadaşlık hizmetleriyle sınırlı kalmamalısınız.

İnternet arkadaşlık dünyası düşündüğünüzden çok daha büyüktür. Tinder veya Badoo ile sınırlı değildir. Yeni siteler keşfedin, görüntülü sohbetleri ve diğer çevrimiçi platformları kullanın. Ancak bu şekilde başarı şansı önemli ölçüde artacak ve çevrimiçi arkadaşlık sizin için bir hayal kırıklığı olmayacaktır.