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Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp uyarısı

Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın büyük tartışma yaratan gizlilik sözleşmesini kabul eden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp uyarısı
18 Mayıs 2021 Salı 09:06

Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var" dedi.

Koç, vatandaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

* Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dâhil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.

* Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.

* Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.

Etiketler; #whatsapp #whatsapp gizlilik sözleşmesi #whatsapp uyarı
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