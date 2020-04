Data Güvenlik Alarm Sistemleri

Alarmlar hepimiz için güvenliği, korunaklı hali ve tedbiri simgelemektedir. Bu anlamda iş yerimize, apartmanımıza, evimize ve arabamıza başta olmak üzere can ve mal taşıdığımız türlü alanlara alarm sistemleri koymaktayız.

Yaşanılması muhtemel sorunların önüne geçebilme yetisi bir kenara dursun, kameralı alarm sistemleri ile olay sonrasında durumun aydınlatılması da hayli kolaylaşmıştır. Data Güvenlik bu anlamda ürettiği alarm ve kamera sistemleri ile piyasada varlığını 20 yıldır korumakta ve edindiği tecrübeyi ürünlerini geliştirerek sergilemektedir.

2000 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan firma, şimdilerde geniş bir ürün yelpazesine, müşteri memnuniyetine, tecrübeye ve herkesçe kabul edilen başarıya sahiptir. Bu anlamda Data Güvenlik’in sunduğu hizmetlerden en önemlileri aşağıdaki gibidir:

Alarm Sistemi

Alarm sistemleri, herhangi bir hırsızlık girişimine karşı alınabilecek en temel önlemdir. Öyle ki işinin uzmanı kişilerce yapılan alarm sistemleri ilk adım için caydırıcı özelliktedir. Sistem içerisinde kullanılan her ürün, cihazın daha uzun ömürlü olmasını ve hassasiyetinin güven vermesini etkilemekle birlikte, kurulumunu da desteklemektedir. İnce bir işçilik ile üretilen alarm sistemleri, yine aynı incelikle kurulduğunda, yaşanabilecek ciddi mal ve can kayıplarını karşı sizi korumaktadır. Hatalı kurulan alarm sistemleri, ürünün tehlike anında başarısız olmasına, bir diğer deyimle çalmamasına neden olabilmektedir. Bu anlamda Data Güvenlik, her anlamda işinin ehli, profesyonel bir ekiple çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Alarm sistemleri kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Ev Alarm Sistemleri, İşyeri Alarm Sistemleri , Yangın Alarm Sistemleri, Hırsız Alarm Sistemleri ve Ofis Alarm Sistemleri bunlardan birkaçıdır. Siz de belirtilen alanlardan biri için alarm sistemi kurdurmayı düşünüyorsanız, firmaya telefon ya da e-mail yoluyla ulaşabilir, ürünler hakkında bilgi edinebilir dilerseniz de alarm fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Kamera Sistemleri

Özellikle son yıllarda yaşanan olaylar neticesinde hepimiz kamera sistemlerinin başarısını ve hatta kritik olaylarda kanıt niteliği taşıması durumunu biliyoruz. Güvenlik önlemi denildiğinde Ev alarm sistemleri kadar önem taşıyan kamera sistemleri; evlerde, iş yerlerinde, ofislerde ve akla gelebilecek daha nice alanlarda tercih edilmektedir. Risk teşkil eden tüm ortamlarda kullanıma uygun olabilecek kadar çeşidi bulunan alarm sistemlerinde, boyut olarak da minimal ya da büyük bir ürün tercih edebilirsiniz.

Data Güvenlik, bu anlamda kendilerine ulaşan müşterileri ile mekân keşfi yapmakta ve kullanılabilecek en iyi sistem hakkında öneride bulunabilmektedir. Piyasa ücretlendirmelerinin altında ancak çok daha kaliteli ürünleri web sayfasında sergileyen firmanın kurumsal internet sayfası üzerinden de ürünlerini inceleyebilirsiniz.

Yangın Alarm Sistemleri

Alarm sistemlerinden bir diğeri olan ancak çalışma prensibi neticesinde hırsızlık ya da farklı bir amaç için değil, daha çok can ve malın güvenliği için kurulan Desi alarm sistemleri , Data Güvenlik tarafından çeşitli türlerde satışa sunulmaktadır. Yine alınacak hizmetin kullanılacağı önem taşımakta ve ortamın büyüklüğü ile orantılı alarm sistemleri tercih edilmektedir. Sahip olduğu kılcal sensörler sayesinde yangın tehlikesini kısa sürede sezmek üzerine üretilen ürünler, olası yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Bilgiler ışığında tercih edeceğiniz alarm sistemi için Alarm İzleme Merkezi bulunmaktadır. 7 gün 24 saat boyunca telefon hatları sayesinde uzaktan izlenebilecek olan sisteminizi gönül rahatlığı ile takip edebilirsiniz. Gerekli görülmesi durumunda resmi makamlarca da denetlenebilecek olan merkez, tüm abonelerinin bilgilerini de KVKK kapsamında saklamaktadır. Bu noktada alarm kurumu yaptığınız sisteminiz; hareket, ses, ısı, duman, titreşim, gaz ve su gibi etkilere karşı herhangi bir duyarlılık hissettiğinde GSM modülü üzerinden alarm merkezine iletilmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşıldığında merkez tarafından aranmakta ve gerekli görülmesi halinde tüm birimler haberdar edilmektedir. Bunun haricinde eğer ki sahibi olduğunuz alarm sistemini siz kaynaklı çalıştırdıysanız herhangi bir kolluk kuvveti haberdar edilmemektedir.

Sunulan bilgiler ışığında Data Güvenlik’in sunduğu tüm hizmetleri web sayfası üzerinden inceleyebilir, ürünleri görüntüleyebilir, adres ve telefon bilgileriyle de yetkililere ulaşabilirsiniz.