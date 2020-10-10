Dell Laptop Servis

Özellikle öğrencilerin ve bilgisayar aracılığıyla çalışanların tercih ettiği notebook ve leptoplar, zaman içerisinde arıza yapabilir veya çalışamaz hale gelebilirler.

Bu durumda bilgisayara dokunulmamalı ve içi açılmamalıdır. Yapılacak en doğru hareket ise, bilgisayarın ait olduğu marka adına hizmet veren servis ile iletişime geçmek ve teknik destek almaktır.

Sizin de notebook veya laptobunuzda herhangi bir arıza meydana geldiyse veya fiziksel bir sorun varsa Dell servisi ile irtibata geçebilirsiniz. Servis ile iletişime geçerek, markaya ait cihazınızın tamirini ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilir, üstelik bunu oldukça uygun fiyatlar ile yapabilirsiniz.

Hızlı ve Etkili Çözümler

Servise gelen cihazları mümkün olan en kısa sürede, en etkili şekilde tamir eden ve müşterisine ulaştıran Dell servis , sağladığı hız neticesinde birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Ayrıca cihazları oldukça detaylı şekilde analiz eden servis, cihazdaki tüm sorunların giderilmesini ve ilk alındığı halindeki gibi olmasını sağlıyor. Bunun yanı, sıra gerekli durumlarda orijinal yedek parça temini ve montajını da müşterilerinin istekleri doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Hangi Hizmetleri Sunuyorlar?

Birçok farklı sorun için çözümleri bulunan ve farklı konularda hizmet veren Dell laptop servisi , daima müşteri memnuniyetini önemsiyor ve bu doğrultuda çalışıyor. Eğer sizde cihazınızı emin ellere teslim etmek ve güvenle tamirini yaptırmak istiyorsanız, bu servisi tercih edebilirsiniz.

İşte servisin hizmet sunduğu birkaç arıza;

Ekran kırılmaları ve bozulmaları,

Sıvı temasları,

Yazılımsal hatalar ve çökmeler,

Donanımsal arızalar.

Daha farklı arıza durumları içinde hizmet veren servis, daima en doğru ve etkili çözümleri uyguluyor.

Notebook Aksesuarları

Notebook cihazlar için tamir ve bakım hizmetinin yanı sıra orijinal aksesuar tedariki de sağlayan servis, başta şarj aleti ve bataryalar olmak üzere birçok ürünün satışını gerçekleştiriyor. Eğer sizde cihazınızı için bu ürünlerden birine veya başka bir aksesuara ihtiyaç duyuyorsanız, servis ile iletişim sağlayabilirsiniz.

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