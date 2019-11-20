Dijital dönüşüme ayak uyduran kazanıyor

Tüm dünyada sektörler dijital dönüşüm yarışıyla karşı karşıya kalırken, inovasyon ve sürdürebilirliğe dayalı ekonomi gittikçe önem kazanıyor.

Teknolojinin ilerlemesi ve sürekli değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüme ayak uyduran kurumların işleyiş yapıları hız ve verimlilik kazanıyor. Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler yüzde 25 daha fazla kar elde ederken, şirketlerin sermaye giderlerinde yüzde 80 'e varan tasarruf, işletme giderlerinde ise yüzde 95 'lik bir tasarruf sağlanıyor. Bu kapsamda, yeni nesil teknoloji ve yeni dönem endüstrilerin boy göstereceği İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi, 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde teknolojinin profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

5 milyar cihaz

Türkiye'nin orta gelir düzeyinden çıkabilmesi için, sanayide dijital dönüşümün benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi Genel Müdürü Hakan Yüksel; firmaların gün geçtikçe dijital dönüşümün faydaları konusunda farkındalık sahibi olmaya başladığını Vurguladı. Yüksel, şunları söyledi: "Günümüz dijital dönüşüm teknoloji verilerine göre 2020 yılına kadar yaklaşık 50 milyar cihaz birbiri ile iletişim halinde olacak. Dönüşüme uyum sağlamayan firmalar ise ne yazık ki sektörde ve rakiplerinin gerisinde kalma riski ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin küresel rekabetçiliğinin artması ve bu alandaki çalışmaların bir üst düzeye çıkması için, inovasyon bu noktada dijital dönüşümün kaçınılmaz unsuru haline geliyor. İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi'nde, dijital dönüşümün firmalar adına iş gücünü azaltıp, verimliliği arttırdığının ispatlarını göreceğiz. Dönüşüme katkı amaçlı çıkılan bu yolda, sektör uzmanlarını buluşturarak dijital etkinin sanayiye, ekonomiye ve haberleşmeye etkisinin tüm yönleriyle ele alınacağı bu günde, 400 üst düzey firma katılımı ve 50 bini aşkın ziyaretçi katılımı hedefliyoruz."