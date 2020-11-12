Dijital Menü Sistemi Müşterilere Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar?

Teknolojinin hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olmasından sonra pek çok alanda hayatımızı kolaylaştıran yenilikler yaşanmaya devam etmektedir.

Hayatımızı kolaylaştıran yeniliklerden bir tanesi de dijital menü sistemi olmaktadır. Dijital menü sistemi sayesinde restoran ve kafelerde QR kod kullanarak sipariş verme fırsatı bütün müşterilere sunulmaktadır. Müşteriler masalarında bulunan QR kodu okutarak işletmenin menüsüne hızlı bir şekilde ulaşma fırsatı bulmaktadırlar. QR kod sayesinde hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde siparişlerini ulaştıran müşteriler bu hizmetten son derece memnun kalmaktadırlar.

Dijital menü sisteminin hayatımıza girmesinden sonra, hayatımızda pek çok farklı yeniliğin yaşandığını da söylemek yanlış olmayacaktır. İnsanlar artık siparişlerini oldukça hızlı bir şekilde restorana ulaştırabildikleri gibi siparişlerinin doğruluğundan da emin olmaktadırlar. Sipariş verme süresi oldukça hızlı olduğu için siparişlerin müşteriye ulaştırılması da oldukça hızlı olmaktadır. Müşteriler bir restoran veya kafeye gittikleri zaman garsonların kendileri ile ilgilenmelerini beklemelerine gerek kalmadan siparişlerini verebilmektedirler.

Dijital Menü ile İşletmeler Büyüyor

Dijital menü sisteminin hayatımıza girmesi, restoran ve kafelerde görev yapan garsonlar için de oldukça önemli bir avantaj olmuştur. Garsonlar özellikle işletmenin yoğun olduğu saatlerde her müşterinin siparişini almak için büyük bir efor sarf etmektedirler. Bu efor sırasında da bazı siparişlerin yanlış alınması gibi bazı sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün olmaktadır. Bu tip sorunları en aza indirgemek amacı ile kullanılan dijital menü sistemini, oldukça sevilen ve yoğun kullanılan bir sistem haline gelmiştir.

Ülkemizde ve dünyada son zamanlarda karşımıza çıkan en önemli sorunlardan bir tanesi de korona virüs dönemi olmaktadır. Hayatımızın içinde olan virüs sıkıntısından dolayı insanların çok daha fazla tedbirli olmaları da gerekmektedir. Bu tedbirlerin içinde el hijyeni ve sosyal mesafe kuralı olmaktadır, özellikle restoran gibi işletmelerde bu iki kurala kesinlikle uyulması beklenilmektedir. Restoran, kafe gibi işletmelerde sosyal mesafeyi korumak ve el hijyeni sağlamak adına geliştirilen dijital menü sistemi insan sağlığı için çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Dijital menü sisteminden faydalanarak sağlığı korumak isteyen insanlar Pardon APP uygulaması ile de yakından ilgilenmektedirler.

QR Menü Sisteminden Faydalanmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?