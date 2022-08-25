Dijital Pazarlama Sağlık Turizmini Popüler Hale Getirdi!

Dijital Reklam Ajansları ile yaptıkları tedavileri yurtdışına açan klinikler sağlık turizmi konusunda Türkiye’yi lider konumuna taşımıştır. Bu sayede klinikler dolar ve euro gibi para birimlerinde ödemeler alarak çok ciddi meblağalar kazanabilmektedir. Dijital Reklam Ajansları ile yaptıkları tedavileri yurtdışına açan klinikler sağlık turizmi konusunda Türkiye’yi lider konumuna taşımıştır. Bu sayede klinikler dolar ve euro gibi para birimlerinde ödemeler alarak çok ciddi meblağalar kazanabilmektedir.

Bunun için ilk olarak kliniğin bir web tasarım ve dijital reklam ajansı ile anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Web tasarım konusunda izmir web tasarım firmalarından tercih yapabilirler.

Ardından ilk olarak hızla kliniğe özel bir alan adı satın alınır. Web sitesinin tasarım işlemleri yapılır ve site hazır hale getirilir. İzmir Dijital Reklam Ajansı bünyesinde SEO uzmanlarının da çalışması siteyi Google dostu şekilde açmak adına çok önemlidir. Bu sayede sitenin tasarımında A’dan Z’ye profesyonellik hakim olur.

Sağlık Turizmi için Web Tasarımı ve SEO

Sağlık turizmi sektörüne girmek isteyen kliniğin alanı ne olursa olsun web sitesinin en başından doğru açılması, optimize edilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte sitenin eksiklikleri tamamlanır, sayfaları oluşturulur ve verilen hizmetler açıklanır. Ayrıca kliniğin iletişim bilgileri de eklenerek site yurtdışında tedavi arayan kişilerin ulaşabileceği ergonomik yapıya kavuşturulur.

Dil Ayarları

Elbette, global çapta hizmet verildiği için sitenin tamamı İngilizce dilinde olmalıdır. Bu sayede evrensel bir kitleye açılmış olunur. Eğer klinik tercüman desteği sağlama konusunda daha esnek hareket etmek istiyorsa siteye farklı dil seçenekleri eklenebilir. Almanca, Fransızca, Arapça gibi çeviriler, farklı optimizasyon işlemleri gibi başlangıçta yapılacak çok sayıda işlem vardır. Her bir dil için gerekli eğitimleri almış şirket bünyesinde görev alan tercümanlardan çeviri desteği alınmaktadır.

Site Kurulumu ve Optimizasyon

Site oturduktan sonraki haftalarda artık mümkün olan en üst sıralara çıkmak için araştırma sonucunda İzmir SEO uzmanın önerileri doğrusunda çalışmalara başlanır. Zaman içerisinde ilgili anahtar kelimeler arandığında sitenin sayfada yükselmesi gerekmektedir. Bunun için çeşitli çalışmalar yürütülür. Bu aşamadaki işlemler iyi bir ekip çalışması gerektirmektedir. Bu nedenle web sitesini deneyimli dijital reklam ajanslarına emanet eden klinikler kısa sürede, emin ve kalıcı adımlar atmışlar demektir.



Tanıtım İşlemleri

Site oturduktan ve belirli bir düzene girdikten sonra çeşitli sosyal medya alanlarında, arama motorlarında, uygulamalarda vb. alınan hizmete göre reklam tanıtımları yapılır. Bu tanıtımları dijital pazarlama ajanslarında bulunan dijital pazarlama uzmanları tarafından yapılır. Bunun için sitenin hitap ettiği dillerde dijital broşürler (illüstrasyon) hazırlanır. Bu hazırlıklar için alanında uzman ve uzun zamandır deneyimli grafik tasarım uzmanları görev alır.

Ardından dijital pazarlama ve reklam uzmanları tarafından görseller hedef kitle analizine göre Facebook, Instagram, Twitter gibi farklı yerlerde gösterime girer.

İçerik Desteği

Tanıtım amaçlı yapılan tüm işlemlerde içerikler SEO optimize içerik yazarları tarafından hazırlanır. Bu sayede sağlık turizmi için işlem yapmak isteyen kişilere aktarılmak istenilen düşünceler aktarılır. Aynı zamanda bu aktarım arama motorlarının da sevdiği biçimde, doğal anahtar kelime kullanımının doğru yerlerde yapılması ile gerçekleştirilmektedir.

İzmir Dijital Reklam Ajansı ve Sağlık Turizmi



Sağlık turizmini sektöründe var olan konumunu daha da üstlere taşımak veya işe en iyi şekilde giriş yapmak isteyen klinikler mutlaka İzmir Reklam Ajansı ile birlikte yol almalıdır. Bu sayede her bir işlem basamağında alanında uzman kişilere saniyeler içerisinde ulaşılır ve işlerin hızla, olması gerektiği gibi ilerlemesini sağlanmış olunur.