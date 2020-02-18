Dirinler'den 12 saniyede bir üretim

Dirinler, yeni bir rekora imza attı. Tamamı yerli ve milli olan TRansfer sac üretim hattı ile beyaz eşya sektörü, 12 saniyede bir üretim yapma imkanına kavuştu.

İzmir'de 1952 yılından bu yana takım tezgahı ve pres imalatı yapan Dirinler, inovasyon ve AR-GE çalışmasıyla sektörde yeni bir devrime imza atma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Daha önce Drinns markasıyla raylı sistemlerde 30 gün süren işlemi 10 dakikaya indiren Yeraltı Torna Tezgahını yapan Dirinler, geçen yıl ise bir tren vagonunu 24 saat gibi kısa sürede yapabilen 65 metrelik dev freze üretti. Türkiye'yi raylı sistemlerde uluslararası arenada rekabetçi konuma getiren iki devrimin ardından Dirinler, bu kez rotayı beyaz eşya üreticilerine çevirdi.

Dirinler, 30 kişilik ekiple bir yıl süren çalışma sonucunda 12 saniyede üretim yapabilen TRansfer hattı geliştirdi. Buzdolabı, çamaşır makinası gibi ürünlerin kasasını 12 saniyede yapan hat, sektörde büyük ses getirdi. Tamamı yerli ve milli üretim olan yeni hat, hem üretim maliyetini düşürecek hem kişiye bağımlılığı ortadan kaldıracak. Hat, zamandan kazanmanın yanında serilik ve hassasiyeti nedeniyle de üreticinin elini güçlendirecek.

Verimlilik satıyorlar

Dirinler Makina Satış Müdürü Cem Orgen, TRansfer hattını Türkiye'de yapan tek firma olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek "Bu hatta giren sac, sürücü açıcı rulodan preslere transferlerle gidiyor ve 12 saniye içinde stenilen ürünün kasası üretiliyor. Böyle komplike hattı Dirinler olarak sanayiciye sunmak bizler için gerçekten büyük bir mutluluk. Dirinler, sanayiye verimlilik kazandırıyor, üretimde sanayilerin değerini üretime kazandırıyor. Biz fazla ürün ihraç ederek değil katma değerli teknolojiyle büyümeyi kendimize hedef olarak belirledik. Bu hedefi yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük makine üreticisi olarak 'yerli ve milli' üretime çok önem veriyoruz. Yeni nesil hattımız bunun en somut örneği" dedi. İzmir'den 60 ülkeye ihracat yapan Dirinler'in bugün presin kalbi olan İtalya'ya dahi pres sattığına dikkat çeken Orgen, yeni nesil TRansfer hattı ile özellikle beyaz eşya üretimi yapan sanayinin atağa kalkacağını söyledi. Orgen, "Tüm bunları yapabilmek için insan kaynağımız var. Üretme gücümüz var. En güzeli ise tüm bunların daha iyisini yapmak için arzumuz ve isteğimiz de var. Yeni rekorlar için hazırız" diye konuştu. n Yasin Çetin